Juanma Castaño: "Julián Álvarez es el Vinicius del Atlético, que no ofenda la comparación"

La tensión en el Atlético de Madrid crece tras la primera gran bronca de la temporada, que involucró tanto al Cholo Simeone en un cambio como al equipo al final del último partido, el celebrado este miércoles frente al Bodo/Glimt en la Liga de Campeones y que terminó con derrota de los rojiblancos por 1-2.

En el programa El Partidazo de COPE, los colaboradores han analizado la situación y han señalado a un jugador en particular: Julián Álvarez, una de las estrellas del equipo.

Una caída de rendimiento notable

El debate en los estudios de la COPE se ha centrado en el drástico bajón de rendimiento del futbolista argentino. Según los tertulianos, la diferencia con el nivel mostrado la pasada campaña es evidente. "Es un chaval que estaba el año pasado muy bien y que este año es que parece otro", ha comentado Juanma Castaño, que afirmó que "Julián Álvarez es el Vinicius del Atlético", una observación hecha puramente desde lo deportivo: "por rendimiento. Que no ofenda la comparación".

A pesar de que se valora su entrega, el problema del delantero reside en la efectividad. "Fíjate que lo intenta todo, no tiene que ver con la implicación", explicaba Rubén Martín, destacando que el jugador colabora en tareas defensivas. Sin embargo, su falta de acierto lo convierte en el futbolista más decepcionante hasta la fecha.

La contundente conclusión en la tertulia dirigida por Juanma Castaño es que, de todos los jugadores que han participado en este arranque de curso, Julián Álvarez es "De los que normalmente juegan, es la gran decepción de esta temporada". Esta afirmación resume la frustración que genera el estado de forma actual de la estrella rojiblanca.