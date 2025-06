Gamarra asegura que lo que hizo la UCO en Ferraz "fue entrar en el corazón de los 7 años de sanchismo"

La Secretaria General de los populares, Cuca Gamarra ha sido tajante. Asegura que a Sánchez no le va a valer con seguir en el búnker y que lo que hizo la UCO ayer fue entrar en el corazón de los 7 años de sanchismo.

Gamarra ha defendido que no son casos particulares ni tampoco episodios solo socialistas, sino que afectan directamente al Gobierno.

Además, ha fijado que el único camino que le queda a Sánchez es convocar elecciones y que las conclusiones de todo las tramas que les afectan, las saquen los españoles.

Cuca Gamarra, ha afirmado este sábado en Pamplona que la presidenta del Gobierno de Navarra, María Chivite, "solo tiene un camino, el de presentar su dimisión y convocar elecciones" y ha asegurado que "es cuestión de tiempo, pero Chivite se va a unir a Urralburu y Otano en la lista de presidentes socialistas en Navarra que han tenido que dimitir por corrupción".

Gamarra ha participado este sábado en un acto con cargos del PPN en la sede de los 'populares' en Pamplona para analizar la situación política en Navarra tras la investigación de la UCO de la Guardia Civil que ha apuntado a una presunta implicación del navarro Santos Cerdán, exsecretario de Organización del PSOE, en el cobro de comisiones por la adjudicación de obras públicas.

"Pueden intentar resistir pero no lo conseguirán", ha señalado Cuca Gamarra en una comparecencia ante los medios de comunicación acompañada por el presidente del Partido Popular de Navarra, Javier García.

La secretaria general del PP ha subrayado que "la comisión de investigación tiene que ser inmediata" y ha afirmado que "Chivite no la puede parar, a lo mejor puede hacerlo aquí en Navarra", pero ha recordado que ya hay en marcha una comisión de investigación en el Senado -donde el PP tiene mayoría absoluta-.

En ese sentido, ha explicado que el Partido Popular ha pedido las comparecencias del consejero de Cohesión Territorial del Gobierno de Navarra, Óscar Chivite; de su antecesor en el cargo, Bernardo Ciriza; del ya exvicesecretario general del PSN, Ramón Alzórriz; de la ministra Elma Saiz, y del propietario de la empresa Servinabar, Antxon Alonso, entre otros.

Además, Cuca Gamarra ha subrayado que "no vamos a esperar a septiembre" ya que "la corrupción que se está destapando exige que no cojamos vacaciones".

En esta línea, ha destacado que el 15 de julio Óscar Chivite está citado a comparecer en el Senado, mientras que Antxon Alonso debe acudir el 1 de julio.

Gamarra ha destacado que en Navarra "está el origen" de esta presunta trama de corrupción, "en Navarra se produjo la génesis de todo, aquí dio sus primeros paso la trama que cobraba comisiones a cambio de amañar adjudicaciones públicas".

"Estamos hablando de una corrupción económica que en Navarra tiene más de diez años y desde entonces no han parado de robar. Estamos hablando de 100 millones de euros de adjudicaciones de la mano del Gobierno de Navarra bajo sospecha. Estamos hablando de más de 800 millones de euros públicos del Gobierno de España también bajo sospecha de amaños para cobrar mordidas", ha señalado.

Cuca Gamarra ha afirmado que, "si por algo se caracterizan los navarros es por la nobleza", algo que, ha dicho, no se aprecia en los implicados en la presunta trama, y ha asegurado que "es momento de plantar cara, hacerlo con firmeza y demostrar a los navarros que esa firmeza va acompañada de alternativa para cambiar las cosas y hacer que el Gobierno de España y el Gobierno de Navarra sean limpios y decentes".

Además, la dirigente 'popular' ha trasladado al PSOE, al PSN y a los Gobiernos central y foral que "esto acaba de empezar, es el inicio de toda una investigación policial y judicial que está destapando el mayor caso de corrupción en la democracia española y solo el inicio de estos pasos nos deja la imagen que representa el 'Sanchismo', que es la imagen de la Guardia Civil entrando en Ferraz -sede del PSOE-, y también en el Gobierno de España, porque entró en las dependencias del Ministerio de Transportes, de Adif y de la Dirección General de Carreteras". "No eran tres personas aisladas, no eran tres lobos solitarios, no eran tres manzanas podridas, es la corrupción sistémica del 'Sanchismo", ha asegurado.

Así, ha señalado que las "visitas" de la Guardia Civil a Ferraz, al Ministerio de Transportes, a Adif y a la Dirección General de Carreteras "demuestran que la UCO entró en el corazón del 'Sanchimo', entró en siete años de Gobierno del PSOE".

Tras ello, Cuca Gamarra ha afirmado que a Pedro Sánchez "no le va a servir querer cambiar su agenda por un agenda internacional, porque la agenda política de Pedro Sánchez ha saltado por los aires y se ha convertido en una agenda única y exclusivamente judicial".

La secretaria general del PP ha afirmado que la moción de censura que llevó al Gobierno a Pedro Sánchez en 2018 "fue una operación que justificaron en la corrupción, pero que vino motivada por las ansias de corromperse". En ese sentido, Gamarra ha asegurado que "el toro de la ley ha empitonado a los corruptos y hoy sabemos que llegaban robando desde Navarra y corrieron más que un toro por Estafeta"