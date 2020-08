La frase de Rufián que Cayetana Álvarez de Toledo no olvida

Era una de las entrevistas más deseadas. Muchos estaban esperando como agua de mayo oír a Cayetana Álvarez de Toledo tras ser destituida por Pablo Casado como portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados. Este martes, la diputada popular ha hablado, como siempre, alto y claro en los micrófonos de ‘Herrera en Cope’, donde ha charlado de todo lo referente a su reciente destitución con el comunicador líder de la radio nacional, Carlos Herrera.

Álvarez de Toledo no ha tenido reparos en contestar todas las preguntas formuladas tanto por Herrera, como por los distintos colaboradores del programa, a fin de ofrecer su punto de vista sobre los motivos que han llevado a Casado a adoptar la decisión de su sustitución en la portavocía parlamentaria, en beneficio de Cuca Gamarra.

Muchos han sido los titulares que ha dejado la diputada popular, aunque de entre ellos, destacamos uno muy curioso y que pone de manifiesto el carácter de una política de raza que ha llegado a ser calificado por algunos, como ex diputada nacional y colaboradora de ‘Herrera en Cope’, Rosa Díez, como “la mejor portavoz que ha tenido nunca el PP”.

Carlos Herrera, le realiza una última pregunta dentro de esta interesantísima entrevista de casi media hora, en la que quería conocer de boca de la propia Álvarez de Toledo si “ahora estás aliviada o decepcionada” tras su cese. Ésta, después de unos segundo de silencio le indicó que “probablemente una mezcla de las dos cosas”.

Cayetana Álvarez de Toledo rompe su silencio: "Esperaba ataques de la izquierda, no de dentro del PP"



➡La ex portavoz del PP en el Congreso ha explicado las razones de su destitución y su proyecto para España

��Aquí, la entrevista completa

https://t.co/n0Kk1aseVG — Herrera en COPE (@HerreraenCOPE) August 25, 2020

“Las últimas semanas y meses no fueron fáciles”, asegura la popular, quien reconoce que “desde el minuto uno, prácticamente, hubo personas que no solamente criticaron mi nombramiento, que es normal en política, eso no me preocupa para nada, pero que fueron haciendo un intento de arrinconarme, limitando mi acción política a la más mínima expresión dentro del Parlamento”. “Eso es bastante pesado de gestionar”, confesaba.

La ya ex portavoz popular le confesaba a Herrera que “daba por hecho el ataque de la izquierda, daba por hecho el ataque del nacionalismo, incluso que hubiera filtraciones de “los barones opinan que…”, pero lo que no me esperaba es que dentro de la propia estructura del partido me sucediera eso”. Por este motivo, “quitarme eso, de alguna manera me libera”, subraya.

Son estos los motivos por los que Álvarez de Toledo reconoce que tiene “un sentimiento, desde luego, de fracaso. Aquí hay algo que no ha salido bien. Y de eso hay que extraer muchas lecciones”.

La frase de Rufián que Cayetana Álvarez de Toledo no olvida

“Estoy apenada en eso, pero no logra desanimarme”, señala la popular, quien desvela una frase que le dirigió el portavoz en el Congreso de ERC, el independentista Gabriel Rufián, durante la celebración de una Junta de Portavoces “Cayetana es inasequible al desaliento”. Y dije, pues sí, soy inasequible al desaliento”.

Estas palabras finales, sumadas a otras anteriores donde reconoció que "tengo un sentimiento de compromiso con los 280.000 catalanes que votaron por el PP en las elecciones generales. Y esos catalanes que viven la doble pandemia nacionalista y vírica merecen protección y amparo", pueden ser una pista que deje entrever que no va a tirar la toalla fácilmente y va a continuar trabajando por una España mejor.

También te puede interesar: