La feroz crítica de Echenique a Rufián y a La Sexta sobre la entrada de Vox en el Congreso

Esta semana se disuelven las Cortes Generales después de que Pedro Sánchez no haya llegado a un acuerdo para conseguir apoyo a una investidura y los españoles están abocados de nuevo a asistir a las urnas en unas elecciones generales el próximo 10 de noviembre. Durante las últimas semanas muchas han sido las declaraciones cruzadas y reproches entre los diferentes partidos políticos. Desde el PSOE acusan a Podemos de no haber aceptado ninguna de las propuestas de los socialistas. Desde la formación acusan a Sánchez de preferir la abstención de Ciudadanos a gobernar con ellos. Desde el partido de Rivera acusan a Sánchez de no haber aceptado su última oferta, mientras que el PP asegura que el PSOE no ha querido “trabajarse la investidura”. Pero hay un reproche más: Podemos acusa a ERC de haber tumbado los presupuestos a principio de año, y eso se ha visto en un cruce de declaraciones entre Echenique y La Sexta este domingo.

Este sábado, el portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, fue entrevistado en La Sexta Noche. La cadena anunció previamente en redes sociales la intervención del diputado, algo que criticó duramente el Secretario de Acción de Gobierno, Institucional y Programa de Podemos, Pablo Echenique. A través de su perfil personal en la red social Twitter, el diputado ha manifestado: “Tengo muchas ganas de ver a Gabriel Rufián en La Sexta Noche analizar por qué tumbó los presupuestos y provocó las elecciones en las que entró Vox al Congreso. Pero, como eso no va a pasar porque lo llevan para que haga campaña contra Podemos, me voy a poner una serie”.

Un comentario que se encargó de responde la propia cuenta oficial del programa de La Sexta. En un vídeo de un fragmento de la entrevista puede verse a la periodista María Llapart preguntarle a Rufián si “se arrepiente de no haber aprobado los presupuestos de Pedro Sánchez”. Buenas noches Pablo Echenique!!! Por si no puedes conciliar el sueño después de la serie (molaría saber cuál te has puesto), te regalamos este vídeo y te mandamos un cordial saludo...” escribía el programa en Twitter.

Buenas noches, @pnique!!! Por si no puedes conciliar el sueño después de la serie (molaría saber cuál te has puesto), te regalamos este vídeo y te mandamos un cordial saludo... #L6Nrufian pic.twitter.com/7ak9w2Zh71 — laSextaNoche (@SextaNocheTV) September 21, 2019

Mejor una novela @pnique. El Conde de Montecristo, por ejemplo. Abrazo.https://t.co/BII5RBmQDL — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) September 21, 2019

Un encontronazo que escenifica la relación actual entre los dos partidos políticos y entre Podemos y la cadena televisiva, al menos apuntaban en ese sentido en los comentarios.

Mientes. Vas a ver a Rufián. Y lo sabes. Al final es lo de toda la vida Pablo. Los partidos de izquierdas no os podéis ni ver entre vosotros. Para la foto todo son morreos en toda la boca pero a la primera os apuñalais como fieras. — ����M.Cutillas���� (@cutillasM) September 21, 2019

Ponte a ver “El cuento del Criado”. Va de un pobre hombre al que explotaban y no lo tenían asegurado. — ni castas ni rastas (@nicasta_nirasta) September 21, 2019