Una escritora de Córdoba va a un bar, pide un plato típico y atento a lo que se encuentra: "Dice la dueña..."

No hay nada que nos guste más en España que disfrutar de nuestras terrazas y nuestros bares. De hecho, de tanto ir, llegamos en muchas ocasiones a conocer a los camareros, dueños y personal. Pues atento a esta historia.

Una escritora, llamada Azucena Fernández, ha compartido en su cuenta de X, anteriormente Twitter, una historia muy particular sobre lo que le ocurrió en un bar de su ciudad, Córdoba.

En dicho establecimiento, le sirvieron unflamenquín "pequeño". Y ponemos entre comillas esto porque resulta que este flamenquín medía unos 40 centímetros. Y es que el grande mide 60 centímetros. Esta chica no quería comer mucho pero, al final, se llevó esta sorpresa inesperada. Este bar se encuentra en la avenida Virgen de los Dolores y sus flamenquines no pasan desapercibidos. Este plato es típico de esta ciudad aunque, si no los conoces, te cuento que se tratan de unos filetes enrollados de lomo de cerdo elaborados con jamón serrano, queso y pimiento verde.





No obstante, cada establecimiento lo elabora a su gusto. Y si no que se lo digan a los dueños de este bar al que acudía esta chica, que no daba crédito al tamaño del flamenquín. No es para menos.

"Hemos pedido el flamenquín pequeño. CÓRDOBA", puede leerse en el mensaje publicado en X. Junto a estas palabras, aparece la fotografía del plato en cuestión y que ha generado comentarios de todo tipo a través de redes sociales.

Prosigue la historia esta joven explicando que "dice la dueña que este tiene "solo" 40 centímetros. ¡¡El grande tiene 60!!".

Otro usuario indicó que conoce un sitio "donde, tanto flamenquines como San Jacobos pesan 2,5 kg. No sé en centímetros cuanto será pero debe ser más grande. Eso sí, solo los tienen normales, los de toda la vida, nada de serranito, ni con queso, ni a la carbonara".

Esta chica, en un poco espacio de tiempo, le respondía con un "pues tú ganas". Lo que está claro es que, con este tamaño, ningún comensal que acuda al establecimiento pasará hambre. Una historia cuanto menos curiosa que demuestra, una vez, la capacidad de las redes sociales para descubrir lugares particulares.

Descubre cuál es el ingrediente secreto del flamenquín que te ayudará a potenciar su sabor

Si te gusta el flamenquín y quieres atreverte a elaborar este plato tan especial, este es el ingrediente que debes incluir para potenciar el sabor.

Lo aconseja un reputado chef, llamado Manuel Gómez Bermejo. El primer paso que debes realizar es marinar el lomo con el limón y la sal, un truco que te ayudará a potenciar el sabor de tu flamenquín. Pero debes dejarlo en su punto, ya que sino puede coger demasiado sabor o incluso, puede favorecer que la carne quede aún más seca de lo normal.





Otra de las claves que debes tener en cuenta para esta receta es que el lomo debe estar cortado en lonchas finas, de forma que al enrollar el flamenquín no quede demasiado gordo. Si esto sucede, a la hora de freírlo puede quedarte crudo por dentro y demasiado tostado por fuera.

Una vez que tenemos el lomo ya marinado, añadimos las lonchas de jamón poco curado, para que termine de hacerse durante la fritura, así como una tira muy fina de tocino fresco. Este ingrediente nos ayudará a aportar jugosidad a la receta, ya que de por sí, el lomo de cerdo suele ser una carne bastante seca.

Después enrollamos la carne, la pasamos por huevo batido y pan rallado, para garantizar un rebozado perfecto y a gusto del consumidor. En algunos casos, a esta mezcla se añade también un poco de ajo en polvo y perejil, que también dan ese toque de las frituras andaluzas.

Por último, a la hora de freírlo es necesario que el aceite no este a una temperatura muy alta, ya que podía hacerse demasiado rápido y la carne podría quedarse demasiado seca.