Mariluz, peón de obras en A Coruña: “No me echaron para atrás por ser mujer, al contrario”

Mariluz tiene 54 años y es peón de obras. En junio se cumplirán cinco años desde que se dedica a estas labores. Antes de esto, hizo un poco de todo. Fue carnicera, trabajó en un ayuntamiento y cuidó a ancianos. Cuando quedó sin empleo, su hermano, que trabaja en la construcción, la animó a probar suerte. “Dije, puedo probar y si me gusta bien y si no, no pasa nada, eh. Al final parece que me gustó y me quedé, cosa rara”, nos cuenta.

Ella hace “muchos trabajos”. “Construcción, albañería, estuve en el riego, estuve en pintura, en varios sitios. Y me gusta el asfalto, que es lo que más me gustó de todo lo hay”. Cree que su trabajo “está bien, porque aprendes muchas cosas”.

Sin límites por sexo

Mariluz hoy nos atiende desde Vimianzo, donde está con su empresa, construcciones Ponciano Nieto, haciendo unas obras, “unas aceras al lado del tanatorio”. A principio de semana estuvo en Muxía “haciendo la carretera”. Y precisamente es ese trabajo de asfaltado lo que más le gusta. Valora la “sensación” de contemplar el contraste entre “ver la carretera como está antes, y como está después”.

Todo lo que sabe lo aprendió, básicamente, sobre el terreno y luego fue haciendo cursos específicos. Tuvo quien la enseñó bien y siempre la “hicieron sentir a gusto”. Sus compañeros son hombres y nunca la han limitado, o se ha puesto límites. “Soy muy bruta, yo si puedo hacerlo, voy”, confiesa. “No me echaron para atrás por ser mujer, al contrario”.

Mariluz, en su trabajo





Animar a más obreras

Ha coincidido con más mujeres a lo largo de esta trayectoria laboral, que no han durado por diferentes razones. Ella anima a que haya más obreras a acercarse a este sector, “por lo menos a intentar conocerlo. Si no te gusta, vale, pero a lo mejor están como yo y sí les gusta, aunque sea cosa de hombres”. En la construcción hay falta de mano de obra y hay varias empresas que “piden gente”. “Ahora que viene el verano es peor, porque aún hay muchas más obras”, resalta, al tiempo que escasean “camioneros, peones o albañiles”.

Después de todo, se siente una más del equipo, sin diferencias. “Soy una de ellos” sentencia. Y espera que eso siga así muchos años: “como digo yo, me van a tener que aguantar un poquito”, ríe

Cada vez hay más Mariluces, aunque el avante es muy lento. Según el último informe de Mujeres en el Sector de la construcción, representan el 8,5% de personas ocupadas en este sector en Galicia. La cifra aumentó un 4,4% respecto a 2022.