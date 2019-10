¿Qué fue de Avelino de 'Escenas de matrimonio?

José Francisco Ruiz Martín, Pepe Ruiz, conocido como por el papel Avelino con el que nos hizo reír a carcajadas en 'Escenas de matrimonio', 'Matrimoniadas' y 'Noche de fiesta'. Su papel no hubiera sido igual sin Marisa Porcel, que encarnó a Pepa.

Nacido en 1941, empezó su andadura en la comedia en los años 60, mientras estudiaba Derecho. Fue el primer actor del TEU del Distrito Universitario Madrileño y, cuando acabó la licenciatura, debutó en los escenarios del Teatro de la Comedia de Madrid el 28 de septiembre de 1967 con un papel en 'Solo el amor y la luna traen fortuna', de Miguel Mihura.

Desde entonces ha trabajado en series y películas, aunque su paso por televisión es mucho más relevante que por el mundo cinematográfico. Sus primeros pasos en las ficciones televisivas fue en episodios de 'Verano azul' en 1981 y en 'Teresa de Jesús' en 1984.

"Era como si fuera mi mujer"

En 1999 'Noche de fiesta', presentado por José Luis Moreno, le fichó como cómico y en el año 2000 se estrenó como el gruñón Avelino, marido de Pepa (Marisa Porcel) en el 'sketch' del programa, que se llamaba 'Matrimoniadas' y con el que Ruiz y compañía viajaron por toda España con la obra teatral 'Matrimoniadas: hasta que la muerte nos separe'. Cuando se canceló el programa, en septiembre de 2004, él, su pareja artística y otros actores se trasladaron a 'La sopa boba', en Antena 3, donde dieron vida a los mismos personajes. "Éramos una pareja de hecho. Hay mucha gente que hablaba de ella como mi mujer, no era así, pero como si lo fuera", aseguró Ruiz en una entrevista concedida a COPE tras la muerte de su compañera de viaje.

Justo en 2004 Pepe Ruiz y Marisa Porcel se mudaron a 'Escenas de matrimonio', serie en la que estuvieron hasta 2007 y a la que regresaron en 2009 tras la aventura en 'La familia mata'. Ya hace nueve años, en 2010, que terminó su andadura en Mediaset. Desde allí siguieron juntos en Veo7 con la serie 'Aquí nos las den todas'. "Con una mirada sabíamos donde teníamos que frenar y que subir el tono, algo muy importante delante de las cámaras o sobre un escenario", reconoció Pepe.

"Los chequeos pueden salvarles la vida"

En 2014 tuvo un gran susto. Estuvo a punto de fallecer por culpa de una perforación en el esófago. Y en agosto de 2018 recibió un duro varapalo en su vida. Marisa falleció a los 74 años tras haber formado parte de elencos actorales de clásicos de la televisión española como 'Aquí no hay quien viva', 'Médico de familia' y 'Farmacia de Guardia'. "Estuve en su casa y ya estaba bastante chunga. Al mes la hospitalizaron. Su hija Paloma me preguntó si quería ir a verla, pero no quise, la última vez que la vi ya me miraba con ojos extraños y quiero recordarla como en los momentos brillantes, cuando nos reíamos y me insultaba", ha bromeado Ruiz.

Los últimos proyectos que ha llevado a cabo el actor que dio vida al cascarrabias Avelino han sido su papel en la ficción de Telemadrid 'Lo que yo te diga', que mostraba las reacciones de la gente a 'sketches' sobre la vida cotidiana, y distintas obras teatrales, como 'Monólogo de mi colon', en la que ha narrado su experiencia con el cáncer y cómo sufrir esta enfermedad no solamente le ha cambiado la voz y los hábitos, sino también la vida: "Pedid a vuestros padres, hermanos y amigos que se sometan a chequeos, porque estos, como en mi caso, pueden salvarles la vida".