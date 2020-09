Fernando Simón, sobre su participación en el programa de Calleja: "Son mis vacaciones. No las voy a comentar"

Fernando Simón se ha convertido poco a poco en uno de los rostros más habituales y polémicos de la televisión. Desde la semana pasada, no aparecía en sus comparecencias habituales de los lunes y jueves, pues se encontraba de "merecidas vacaciones", según informó su sustituta la secretaria de Estado de Sanidad. Durante ese período se marchó a Mallorca a grabar un episodio del programa que presenta Jesús Calleja, algo que disparó la polémica y por lo que ha sido preguntado en su vuelta a las ruedas de prensa del Ministerio.

Simón responde por sus vacaciones

En la primera pregunta. No ha hecho falta esperar mucho más. Fernando Simón ha sido inquirido por su viaje a la isla balear y ha sido tajante al asegurar que: "Mis vacaciones son mis vacaciones, si no les importa, no las voy a comentar". Además, le han preguntado por el programa en el que saldrá y con una sonrisa comentaba que "ya lo verán", sin desvelar el contenido del mismo.

Fernando Simón: "Mis vacaciones son mis vacaciones, si no les importa, no las voy a comentar. El programa ya lo verán". pic.twitter.com/mGuKtoUxjD — El HuffPost (@ElHuffPost) September 21, 2020

La 'pillada' a Simón en Mallorca

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, fue visto buceando el pasado miércoles por la mañana en aguas de Mallorca. El epidemiólogo estaba acompañado por el montañista Jesús Calleja, con quien está grabando un capítulo del programa 'Planeta Calleja'. Así lo recoge el 'diario ABC', que señala que la actividad de buceo se ha desarrollado en el municipio de Calvià, en el norte de la isla. Simón y Calleja han subido a bordo de una embarcación en Port Adriano para, a continuación, dirigirse hacia aguas de la zona de El Toro y sumergirse en ellas.

Las vacaciones de las que disfrutó Fernando Simón han provocado que el pasado lunes fuera la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, quien compareciera ante los medios para ofrecer los últimos datos sobre la evolución de la pandemia del coronavirus en España. “Hoy seré yo quien dé esta rueda de prensa, puesto que el doctor Fernando Simón se ha tomado unos días de merecido descanso”, dijo Calzón al inicio de su comparecencia.

Fernando Simón se ha embarcado este miércoles por la mañana en Port Adriano (Mallorca) para disfrutar de las aguas de El Toro, acompañado, entre otros, por Jesús Calleja https://t.co/rEABbBQGov — Ultima Hora Mallorca (@UHmallorca) September 16, 2020

Según confirmó el martes Diario de Mallorca, el epidemiólogo se escapó a la isla balear para aparecer en el programa de Jesús Calleja, "Planeta Calleja", donde el aventurero invita a famosos a cubrir diferentes expediciones. En concreto, siempre según el medio local, se pudo ver a Simón durante la mañana del lunes en la zona turística de Cala Millor, subiendo a un globo aerostático con Calleja y recorriendo gran parte del sur y el levante mallorquín.

Los servicios de seguridad del programa de Calleja impidieron tomar imágenes y acercarse a Fernando Simón mientras se grababa el programa, "alegando que era una grabación y tardaría bastante tiempo en emitirse". "Querían mantener en secreto la presencia del epidemiólogo en Mallorca", aseguraba el diario mallorquín.

Además, el medio local desveló que "Simón llegó a Palma el pasado sábado, en un vuelo -business, según pasajeros- procedente de Madrid. Se cree que está alojado en algún establecimiento hotelero o casa particular de la costa del Llevant de Mallorca".