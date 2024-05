Fernández (PP): "Hoy Madrid está haciendo las cosas mejor que Cataluña, esa es la verdad"

El candidato del PP a la Generalitat, Alejandro Fernández, ha puesto a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, como modelo de "firmeza" y "determinación": "Hoy Madrid está haciendo las cosas mejor que Cataluña, esa es la verdad".

En un acto este lunes en la plaza Artós de Barcelona, donde además de la presidenta madrileña también estaba el líder del PP en Barcelona, Daniel Sirera, ha expresado que trabaja "para que Cataluña vuelva a ser líder", aunque ahora mismo haya dejado de serlo.

"Hay que ser valiente y hay que decir siempre la verdad, aunque en ocasiones sea desagradable", ha dicho Fernández, que también ha añadido que mientras que antes desde el resto de España preguntaban "¿Cómo lo hacéis?", ahora dicen: "¿Pero qué demonios le está pasando a Cataluña".

De hecho, el candidato del PP ha asegurado que "hace décadas Cataluña hacía las cosas mejor que Madrid, pero hoy Madrid está haciendo las cosas mejor que Cataluña: esa es la verdad y no hay que tener miedo a decirlo".

"Ayuso no tiene miedo, vosotros no tenéis miedo y yo no tengo miedo, y por esa razón vamos a vencer al separatismo, porque no les tenemos miedo ninguno", ha manifestado.