Felipe VI pide a los españoles velar por nuestra "convivencia democrática" a diario e invita al "diálogo, la responsabilidad y el compromiso de todos"

Como cada 24 de diciembre, el Rey Felipe VI ha pronunciado su tradicional discurso, centrado este año en la convivencia como "raíz de todo proyecto compartido" que nos corresponde "a todos preservar".

40 años de la entrada en la UE Y 50 DE LA TRANSICIÓN

El monarca ha comenzado su mensaje recordando el 40 aniversario del tratado por el que España pasaba a formar parte de la Unión Europa, y los 50 años del comienzo de la Transición, dos fechas señaladas en este 2025 que estamos a punto de despedir.

"Estos aniversarios me animan a hablaros esta Nochebuena de convivencia; de nuestra convivencia democrática, a través de la memoria del camino recorrido y de la confianza en el presente y en el futuro", aseguraba en el inicio de su discurso.

Felipe VI califica la Transición como "un ejercicio colectivo de responsabilidad" que impulsó la Constitución de 1978, "el conjunto de propósitos compartidos sobre el que se edifica nuestro presente y nuestro vivir juntos, un marco lo bastante amplio para que cupiéramos todos, toda nuestra diversidad". Mientras que entrar en Europa suponía "otro paso decisivo, ilusionante y movilizador" para todos los españoles.

"España ha experimentado una transformación sin precedentes en estas cinco décadas, que permitió consolidar las libertades democráticas, el pluralismo político, la descentralización, la apertura hacia el exterior y la prosperidad", añadía.

Un llamamiento a la convivencia como país

Felipe VI ha querido dirigirse a las distintas generaciones, desde los más jóvenes nacidos en democracia a aquellos más mayores que experimentaron la Transición, asegurando que todos "perciben que la tensión en el debate público provoca hastío, desencanto y desafección".

Sin embargo, el monarca recuerda que "nuestro país ha demostrado reiteradamente que sabe responder a los desafíos internos y externos cuando hay voluntad, perseverancia y visión de país", como hemos experimentado en crisis económicas, emergencias sanitarias o catástrofes naturales.

Por ello, recuerda que "la raíz de todo proyecto compartido es necesariamente la convivencia", en la cual ha puesto especial énfasis.

"Quienes nos precedieron fueron capaces de construirla incluso en circunstancias difíciles, como las de hace 50 años. Pero la convivencia no es un legado imperecedero, es una construcción frágil. Por esa razón, todos debemos hacer del cuidado de la convivencia nuestra labor diaria. Y para ello necesitamos confianza", aseguraba el Rey.

Y añadía que "los extremismos, los radicalismos y populismos se nutren de esta falta de confianza, de la desinformación, de las desigualdades, del desencanto con el presente y de las dudas sobre cómo abordar el futuro".

Por lo que "no basta con recordar que nosotros ya hemos estado ahí", sino que "nos corresponde a todos preservar la confianza en nuestra convivencia democrática".

Para ello, añadía que es esencial el "diálogo" porque "las soluciones a nuestros problemas requieren del concurso, la responsabilidad y el compromiso de todos".

