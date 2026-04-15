El exdirector de la Policía, Ignacio Cosidó, se desvincula de la Kitchen: "No tengo constancia de haberlo oído"

El que fuera director general de la Policía durante la etapa en la que se habría orquestado el plan para espiar al extesorero del Partido Popular, Luis Bárcenas, ha declarado hoy en el juicio de la 'Operación Kitchen'. Ignacio Cosidó, que testifica como testigo al convencer a la instrucción de que no estaba implicado, ha negado su participación en la trama de espionaje.

Cosidó ha sido tajante al respecto en la vista oral, donde ha asegurado no haber oído hablar de la operación: "Recuerdo perfectamente la investigación, Gurtel, pero como cocinero kitchen, no tengo constancia de haberlo oído". De esta forma, se ha desmarcado por completo tanto de la "Operación Kitchen" como de cualquier relación con el excomisario Villarejo.

Un encuentro "fortuito" con Villarejo

A pesar de que José Manuel Villarejo trabajaba en el mismo edificio de la Dirección General del cuerpo a las órdenes del DAO, Eugenio Pino, nombrado por el propio Cosidó, el exdirector ha afirmado que el comisario no era de su confianza. Su único contacto, ha dicho, fue un encuentro casual al poco tiempo de su llegada al cargo.

A preguntas del abogado del comisario sobre si había despachado a solas con él, Cosidó lo ha negado. "Insisto que fue un encuentro fortuito y puramente protocolario en mi despacho al muy poco tiempo de haber llegado yo a la dirección general de la policía", ha remarcado para subrayar la naturaleza esporádica de la reunión.

Nunca tuve oportunidad de despachar recibir ningún tipo de información del señor Villarejo" Ignacio Cosidó

El exdirector de la Policía ha reiterado que su interacción con Villarejo fue mínima y sin intercambio de información relevante. "Nunca tuve oportunidad de despachar recibir ningún tipo de información del señor Villarejo", ha declarado, despejando así las dudas sobre su posible colaboración en las actividades del excomisario.

"Mi intención era no interferir", ha repetido Cosidó antes de dar paso al siguiente testigo, el comisario Varón. Este, al igual que Cosidó, se libra de estar sentado en el banquillo al haber sido, presuntamente, puenteado por superiores y subordinados durante la operación.