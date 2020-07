La esquiva respuesta de Fernando Simón sobre si debe pedir perdón: "En ciencia estamos aprendiendo..."

Hace ya semanas que se levantó el estado de alarma y comenzó así la desescalada para volver a la normalidad o a lo que el Gobierno de PSOE y Podemos ha llamado la “nueva normalidad”. A pesar de ello, todavía siguen las muchas dudas y las sombras sobre la controvertida gestión de la pandemia del coronavirus realizada por el Ejecutivo de Sánchez e Iglesias.

Muchas son las preguntas que la prensa se hace todavía y que, aprovechando las comparecencias en rueda de prensa del director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, donde ofrece los últimos datos de evolución del virus en nuestro país, le formulan con la pretensión de salir de dudas.

Eso ha vuelto a ocurrir en la última comparecencia de Simón, quien después de las numerosas ruedas de prensa que ya ha ofrecido sobre este asunto, se ha mostrado, una vez más, esquivo con la prensa, que le preguntó si consideraba que debía de pedir perdón.

La esquiva respuesta de Fernando Simón sobre si debe pedir perdón

El director Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, ni ha tenido ningún problema en sacar el capote tras esta pregunta y dar una larga cambiada a la prensa asegurando que “en ciencia estamos constantemente aprendiendo cosas nuevas y constantemente rectificando, es una característica básica de cualquier procedimiento científico y la rectificación es nuestra constante, con lo cual creo que con eso queda todo dicho”.

“Si es cierto que hay cosas de las que hemos aprendido mucho”, ha señalado Simón, al tiempo que ha aseverado que “en otra situación similar no sé si actuaríamos igual pero, desde luego, estamos valorando opciones que podrían implicar no actuar de la misma manera”.

Eso sí, Fernando Simón se mantiene en su línea y continúa defendiendo que “siempre se ha actuado de la forma más informada posible, utilizando todos los datos disponibles y consultando a todos los expertos que consideramos que debíamos de consultar”.

Simón sigue defendiendo la gestión realizada por el Gobierno de Sánchez

“Tomar las decisiones que se han tomado en esta pandemia es muy difícil. Son decisiones muy complicadas, con mucho impacto, con muchos efectos colaterales y tomar cualquiera de ellas es un ejercicio muy duro de responsabilidad a todos los niveles”, ha querido apuntar Fernando Simón, quien ha recordado que “yo no he tomado las decisiones, yo simplemente he informado y aconsejado, y he sentido ese peso sobre mis espaldas, no quiero ni imaginar el que han sentido los que las han tomado”.

No, con eso no queda todo dicho. https://t.co/i56l2i4byn — Maite Pagazaurtundúa (@maitepagaza) July 13, 2020

La respuesta de Simón no aclara nada

Una respuesta realmente esquiva y que no ha resuelto para nada la duda planteada por la prensa. De hecho, la eurodiputada de UPyD en la delegación de Ciudadanos, Maite Pagazaurtundúa, tras oír las palabras de Simón y contestando a las mismas, le ha indicado que “no, con eso no queda todo dicho”.

