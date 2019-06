La esquiva explicación de Irene Montero por no aplaudir en el homenaje a las víctimas del terrorismo

En el día de homenaje a las víctimas del terrorismo en el Congreso de los Diputados se ha celebrado un acto al que han acudido la mayoría de partidos políticos. La presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo (FVT), Mari Mar Blanco, ha criticado este jueves en el acto que el Congreso brinda desde hace nueve años a todas las víctimas la "humillante y vergonzante" entrevista de RTVE al coordinador general de Bildu, Arnaldo Otegi, que no mostró "ningún arrepentimiento".

La representante de la fundación que agrupa a todas las asociaciones de víctimas del terrorismo y diputada del PP ha lanzado desde la tribuna del hemiciclo una dura crítica contra la entrevista que anoche el canal 24 horas de TVE hizo a Otegi. "Es inaceptable, vergonzante y humillante que la televisión pública se convierta en un altavoz infame de un terrorista confeso como es Otegi, con el único objetivo de blanquear el brazo político de Batasuna que es Bildu", ha destacado Blanco tras reprochar que "no todos los partidos merecen igual consideración" y que el terrorismo "no se puede blanquear" ni se le pueden poner "alfombras rojas". Un discurso en el que no han aplaudido ni los asistentes de Podemos, PNV ni ERC. En la imagen puede verse claramente a la portavoz de Podemos en el Congreso, Irene Montero, junto a Albert Rivera, Pablo Casado y Adriana Lastra, siendo la diputada de Podemos la única que no ha apluadido.

En una rueda de prensa posterior al acto, Montero ha declinado responder a la pregunta de por qué no ha aplaudido el discurso pronunciado por la diputada del PP y presidenta de la Fundación de Víctimas del Terrorismo, Marimar Blanco y señala que este día es "para el respeto y reconocimiento a todas las víctimas del terrorismo".

Además, Montero ve "lógico" que TVE haya entrevistado al líder de EH Bildu, Arnaldo Otegi, porque así se hace con todos los representantes políticos que cumplen con "las reglas del juego democrático". "La televisión pública es lógico que entreviste a todos los representantes políticos que cumplen con las reglas del juego democrático", ha explicado a los medios, para luego añadir que esto es algo que defienden "de forma unánime en España todos los demócratas". Para Montero, lo lógico es que el ente público pueda realizar entrevistas como la de este miércoles a Otegi, porque es un representante de una formación política que ha sido votada "por ciudadanos españoles".