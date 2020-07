Espinosa de los Monteros desmonta la última trampa de Podemos contra Vox: "¡De hace un año!"

Podemos parece decidida a aprovechar todos los armas a su disposición para atacar a los grupos de la oposición, especialmente a Vox, la formación que preside Santiago Abascal, la cual está perennemente en el punto de mira de los socios de Gobierno de Pedro Sánchez.

Y en esa particular cruzada contra la formación verde, uno de los más activos es, sin duda, el portavoz parlamentario Podemos, Pablo Echenique. De hecho, en estos últimos días, ha lanzado varios tuits poniendo en seria duda la veracidad de la “pedrada” que recibió la diputada de Vox, Rocío de Meer, durante un acto público de su partido en Sestao el pasado viernes 26 de junio. “Alguien tiene que decir que se inventaron la pedrada, que la ultraderecha no para de mentir y que la normalización de la mentira en política y su redifusión por parte de ciertos medios es un fortísimo disolvente de la democracia”, aseguró el portavoz de Podemos.

Estos mensajes contra Vox se vienen produciendo casi a diario por parte del partido que lidera Pablo Iglesias. De hecho, el último se ha producido hoy mismo, con la publicación de un corte de vídeo, de apenas cinco segundos, donde se escucha decir Joaquín Robles, diputado de esta formación por Murcia, durante una rueda de prensa, literalmente: “Condenar el franquismo no tiene ningún sentido, puesto que somos herederos, nos guste más o menos”.

Este vídeo ha sido compartido entre otros por Echenique, junto a, presuntamente, afirmaciones realizadas por el AFD, el partido de extrema derecha alemán: "Condenar el nazismo no tiene sentido, puesto que somos herederos. Nos guste más o menos", y otras de Salvini: "Condenar la dictadura de Mussolini no tiene...", tras la que añada “ya lo vais pillando”.

pic.twitter.com/zdEf3xRn9M — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ 🔻 (@pnique) July 2, 2020

Otro de los que ha compartido este vídeo ha sido el ex fundador de Podemos, Juan Carlos Monedero, quien ha comentado que “Hasta un reloj con todas las ruedas pinchadas da dos veces al día bien la hora”.

https://t.co/RgisqzSVIV — Juan Carlos Monedero (@MonederoJC) July 2, 2020

Espinosa de los Monteros desmonta la última trampa de Podemos contra Vox

Hasta aquí, las declaraciones del diputado de Vox supondrían para muchos todo un escándalo, al reconocer que “somos herederos” del franquismo. Sin embargo, cuando de escucha el corte completo de la intervención de dicho diputado, todo cambia, pues están sacadas de contesto.

Esto es precisamente lo que ha demostrado el portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, quien ha compartido el vídeo con la intervención completa de Robles, que desmonta la última trampa de Podemos contra Vox.

“Condenar un periodo de la historia o pensar que ese periodo de historia supone un parentesis es inadmisible desde el punto de vista lógico. Y recordar que nuestra democracia no emerge del vacío ni se conecta con la República del 31, sino que nuestra democracia actual es resultado de un proceso de transición desde el propio Régimen, de manera que en la medida que en nuestra democracia coronada siguen elementos como, por ejemplo, el Código Penal, incluso más, que ya estaban en la época franquista, condenar el franquismo no tiene ningún sentido, puesto que somos herederos nos guste más o menos, y es algo que depende de la opinión personal, pero la historia es la que es y no se puede cambiar al gusto ideológico del gobierno de turno. No se pueden coger cuarenta años de historia de España y meterlos en el cubo de la basura como si no hubieran existido. La historia está para analizarla, para estudiarla, para discutir y no para aplaudir ni para condenar”, son las palabras exactas que pronuncia Joaquín Robles.

Junto a este vídeo completo, Espinosa de los Monteros lanza un dardo más a la formación de Iglesias, al señalar que “muy mal tiene que estar la cosa en Podemos para que anden manipulando vídeos”, especificando además que es “de hace un año”.

https://t.co/D9nnlunhbr — Iván Espinosa de los Monteros (@ivanedlm) July 2, 2020

Mientras, Joaquín Robles le deja claro a Monedero que “me refería a las instituciones heredadas del antiguo régimen”, y que “se 'somos' va referido a todos, no a Vox. Por eso se llamó 'transición' y no 'ruptura'”. El diputados de Vox, aprovecha también para dejarle otro 'recadito' a Monedero, señalando que “vosotros a lo vuestro que es la demagogia. Con los milloncejos que os dio el tirano bolivariano ya os apañáis”.

— JoaquínRobles55 (@JoaquinRobles55) July 2, 2020

