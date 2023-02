España enviará seis tanques Leopard a Ucrania, pero el Gobierno no descarta que sean más "si fuera necesario"

La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha confirmado este miércoles en el Congreso que España enviará seis carros de combate Leopard 2A4 a Ucrania y ha abierto la puerta a incrementar este número "si fuera necesario y los países aliados lo pidieran".

En el Pleno y en respuesta a una interpelación del grupo popular, Robles ha informado también de que los tanques, que se integrarán dentro de un batallón con otros países, están siendo reparados para ponerlos al día y ha confiado en que puedan ser enviados a finales de marzo o principios de abril. Los tanques estaban en "muy deficiente uso" en unas instalaciones del Ejército de Tierra, en Casetas (Zaragoza), y de los 50 allí almacenados se han elegido "los que estaban mejor", ha dicho Robles en los pasillos del Congreso al término de su intervención.

Los seis tanques se encuentran ya en las instalaciones de la empresa Santa Bárbara en Alcalá de Guadaira (Sevilla) y las reparaciones podrían acabar a finales de marzo, ha dicho Robles, quien ha recordado que, al mismo tiempo, España está entrenando a 55 militares ucranianos, 40 en el manejo de los tanques como tripulación y 10 en su mantenimiento, ha precisado.

La intención del Gobierno español es enviar los tanques a Ucrania junto con las tripulaciones "debidamente adiestradas", ha apuntado Robles, que ha explicado que el envío de los Leopard "necesitaba autorización de un gobierno determinado", en alusión a Alemania, donde fueron fabricados.

Por otra parte y cuando está a punto de cumplirse un año de la invasión rusa de Ucrania, fuentes de Defensa han señalado que no existe riesgo de escalada y han asegurado que los militares españoles no van a ir a luchar a aquel país, si bien han instado a estar atentos a los próximos días.

En su intervención, la ministra se ha escudado en la prudencia y la discreción para no informar del número exacto de lo que se ha enviado a Ucrania, "porque no quiero que una persona como Putin, que ayer amenazó nuevamente a toda la comunidad internacional en los términos en los que lo hizo dejando caer incluso la posibilidad de una nuclear, pueda tener la más mínima información". No obstante, ha indicado que se han realizado 54 transportes de diverso material a Ucrania, 42 de ellos aéreos, pero también 9 por vía terrestre y otros por vía marítima que no ha especificado.

Ha detallado que esos envíos incluían, entre otro material, 190 carros lanzacohetes, armamento ligero y munición, ametralladoras y proyectiles, munición pesada, munición para carro y artillería, material antiaéreo, misiles más lanzadores Hawk y Mistral, obuses, un centro de control desplegable para operaciones de ciberdefensa, cinco sistemas navales, 10 vehículos ligeros, 10 pesados, 4 ambulancias ligeras y una ambulancia blindada donada por Repsol, que ha agradecido.

Por otra parte, la ministra ha confirmado también que España desplegará a partir de abril y durante cuatro meses una batería de misiles antiaéreos tipo Nasams en el norte de Estonia para la protección de su espacio aéreo en el flanco este de la OTAN. La noticia fue anunciada por las autoridades del país báltico después del reciente encuentro celebrado en la sede de la Alianza Atlántica en Bruselas entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y su homólogo estonio, Hanno Pevkur. El envío tiene el apoyo del Consejo de Ministros y responde a una petición expresa del gobierno de Estonia, ha asegurado la ministra.