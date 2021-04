España debe vacunar con la segunda dosis al menos a 78.582 personas para cumplir con el calendario de Sánchez

No fue hasta el pasado 6 de abril cuando, en un consejo de ministros extraordinario, Pedro Sánchez ponía fechas concretas al plan de vacunación que el Gobierno había ideado previamente en diciembre. En una comparecencia ante los medios, el líder del Ejecutivo anunció que nuestro país entraba en un nuevo trimestre en el cual semana a semana íbamos a recibir millones de vacunas.

AstraZeneca, Janssen, Pfizer y Moderna son las que actualmente se están suministrando en nuestro país —a la espera de lo que pueda ocurrir con Sputnik V y Janssen— y estas son las que precisamente son las que van a ayudar a alcanzar el objetivo marcado por el Gobierno: un 70% de la población vacunado para finales de verano. Sin embargo, para llegar al fin deseado, lo cual supondría alcanzar la inmunidad de rebaño, el líder del Ejecutivo quiso ofrecer un calendario provisional con objetivos concretos en semanas concretas.

"La próxima semana serán más las personas vacunadas con pauta completa que el número de personas que han notificado contagio"; la siguiente fecha clave será la del 3 de mayo, cuando, según ha anunciado el presidente, las personas vacunadas con pauta completa ascenderán a 5 millones", afirmaba desde la sala de prensa.

78.582 vacunas para cumplir el primer objetivo de Sánchez

Para alcanzar el primero de ellos, es decir, vacunar a más personas que los contagiados, Sánchez tan solo tiene 48 horas. Y es que, antes del domingo, España deberá vacunar al menos a 78.582 personas para cumplir con el plan ideado por Moncloa.

Así lo dejan entrever los datos que este viernes ha hecho público el Ministerio de Sanidad, que recogen que a 16 de abril en España hay 3.407.283 personas contagiadas y 3.328.701 con la pauta completa, es decir, con las dos vacunas puestas. Unos datos, además, que también indican que a nuestro país han llegado 13.710.885 dosis, de las cuales el 90% ya han sido administradas. Por disponibilidad de vacunas, la farmacéutica estadounidense de Pfizer es la que mayor número de dosis ha entregado a nuestro país, mientras que AstraZeneca ocupa el segundo lugar y Moderna, con 1.372.000, el tercero.

Este informe cierra una buena semana para España, ya que esta semana ha conseguido batir un récord con el número de vacunas puestas al poner tan solo en 24 horas medio millón de pinchazos. Sin embargo, el objetivo de vacunar a unas 80.000 personas durante un fin de semana es ambicioso si nos atenemos a lo que ha ocurrido en los anteriores findes de semana, donde de media se han realizado 36.000 y 11.000 pinchazos.

Sanidad lanza una campaña para animar a vacunarse

El principal motivo de que los datos sean inferiores durante el fin de semana, es que los sábados y los domingos muchos centros de salud durante la semana no lo hacen estos días. Por otro lado, además, hay que tener en cuenta las dudas que en la población ha generado los cambios de criterio con AstraZeneca y Janssen, ya que pueden ralentizar cumplir con los compromisos adquiridos.

Un cambio de guion que el presidente no tenía previsto cuando anunció este plan y que ha llevado, ante el temor de que una parte de la población no se vacune, a que el Ministerio de Sanidad haya puesto en marcha este viernes una campaña informativa que tiene por título 'Yo me vacuno'. El lunes, cuando el Ministerio de Sanidad haga público los datos del fin de semana, sabremos si Sánchez ha podido cumplir su primer objetivo.