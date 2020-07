ERC augura que el Gobierno mirará a Cs para los Presupuestos, forzado por la UE, y pide a Podemos que se rebele

Anima a Sánchez a "pelear" junto a Francia, Italia y Portugal para eliminar el "truco" de la condicionalidad, que implica "recortes"

El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, augura que el Gobierno de Pedro Sánchez mirará a Ciudadanos para poder aprobar los Presupuestos Generales del Estado, obligado en cierto modo por el acuerdo sobre los fondos europeos postCovid-19, y ha pedido a Unidas Podemos que se rebele ante esa posibilidad.

Esta es la tesis que ha centrado la intervención de Rufián ante el Pleno del Congreso en el que Sánchez ha desgranado los pormenores del acuerdo alcanzado la semana pasada en el Consejo Europeo, un pacto que, según ha alertado el diputado independentista, tiene "truco".

Y ese truco es la denominada "condicionalidad", un término eufemístico, según Rufián, que en realidad significa "recortes" y que obligará a España a presentar un plan de reformas que tendrá que recibir el aval del eje "franco-alemán" de la Unión o del "aún más neoliberal", que lidera el holandés, Mark Rutte.

Rufián ha admitido que el "dineral" acordado por los estados miembros para hacer frente a la crisis es "una buena noticia" porque supone un total cambio de paradigma respecto a 2008, ya que incluye la mutualización de la deuda, aunque sea parcial, la emisión de eurobonos y la creación de impuestos europeos.

OVEJAS ENTRE LOBOS

"Diez años después, la UE da la razón a la izquierda y reconoce que pisarle el cuello a la gente no sirve para nada, salvo para ahogarla y con ella a la propia UE", se ha congratulado el portavoz de ERC.

Pero, a su juicio, a partir de ahí sólo hay "malas noticias" porque el acuerdo tiene el "truco" de la condicionalidad y en realidad para que España reciba los fondos acordados tendrá que presentar un plan de reformas que sea avalado por "un Consejo Europeo controlado 'manu militari' por el eje franco-alemán y cuya alternativa más potente es el eje aún más neoliberal que conforman Holanda, Austria, Suecia y Dinamarca".

"España, Portugal e Italia, como ovejas en medio de los lobos", ha sintetizado Rufián, quien ha llamado al Gobierno a "pelear" en la UE junto con estos países, más Francia, para evitar la condicionalidad. "Que nadie vuelva a la farsa de que la gente ha vivido por encima de sus posibilidades, el norte de Europa debe dejar de ser el vecino del primero que no quiere que se ponga el ascensor", ha enfatizado.

A PODEMOS: "SI SIGUEN CALLANDO, IRÁN POR USTEDES"

Pese a este llamamiento, el portavoz de ERC ya da por hecho que los Presupuestos Generales del Estado de los próximos tres tendrán que ser restrictivos e incluir recortes, lo que llevará al Gobierno a pactarlos con Ciudadanos y no con ERC.

En este contexto, se ha dirigido a la bancada de Unidas Podemos para avisarles de que si las cuentas salen con apoyo del partido naranja será porque se pactan reformas con ellos. "¿Y que se puede pactar con Ciudadanos, el contrato único, los vientres de alquiler, la eliminación de competencias autonómicas, recortes en violencia de género, cerrar centros de salud y abrir bares?", ha preguntado a los de Pablo Iglesias.

"¿De verdad vale la pena blanquear todo esto a cambio de no incomodar?", ha proseguido mirando a los 'morados', avisándoles de que con Cs en la ecuación el Ingreso Mínimo Vital no durará mucho, y lo mismo sucederá con la prometida derogación de la reforma laboral. "La principal amenaza para su coalición y para el escudo social no somos nosotros, es Ciudadanos, y si siguen callando irán a por ustedes también", les ha alertado.