El encontronazo entre Echenique y Espinosa de los Monteros: "¿Haces algún tuit sin manipular?"

A pesar de sus profundas diferencias ideológicas, los portavoces de Unidas Podemos, Pablo Echenique y de Vox, Iván Espinosa de los Monteros, tienen una característica en común: la contundencia verbal con la que expresan sus posiciones, rozando en muchas ocasiones la dureza excesiva con sus adversarios políticos. Una característica que hace que ambos sean muy apreciados por sus votantes y que provoquen rechazo en aquellos que no comparten su ideología.

Conocida la personalidad de ambos políticos, era de esperar que, tarde o temprano, tuvieran algún enfrentamiento a través de las redes sociales. Un encontronazo que ha llegado este fin de semana, cuando los dos diputados se han enzarzado en Twitter. Todo comenzaba a raíz de un reportaje de 'El País' titulado "Por qué voto a Vox", que Echenique utilizaba para insultar a los votantes de la formación de Abascal.

Porque eres un poco racista y prefieres pensar que la culpa de la precariedad es de los inmigrantes y no de los banqueros. Porque crees que el machismo estructural no existe, el cambio climático tampoco y la Tierra es plana. Porque nunca contrastas una fake news de OKcloacas. pic.twitter.com/kj2dwVnTbj

Ante este mensaje de Echenique, Espinosa de los Monteros no se quedó callado y acusó al de Podemmos de despreciar "a los millones de españoles que piensan diferente".

Seguid despreciando a los millones de españoles que piensan diferente, a los que no se someten a vuestro pensamiento único, o a los que habéis decepcionado y ahora buscan una alternativa mejor. De denunciar a la casta, a convertiros en casta. Seguid así, y desapareceréis. https://t.co/ReQHj0t6w5

Ante esta acusación de que Podemos se ha "convertido en casta", Echenique no se ha podido contener, y ha comenzado un cruce de mensajes entre los dos portavoces.

Te equivocas, Iván. Yo no desprecio a una persona corriente porque sea racista, piense que el machismo estructural no existe y el cambio climático tampoco o se trague todos los bulos de Inda. Pero a los que usan eso para hacer carrera política un poco sí. https://t.co/gFVsGq19ig

Iván Espinosa de los Monteros decidió responder a Echenique, que había usado los términos "racista" y le había acusado de negar el machismo y el cambio climático, recordando el pasado de Echenique en Ciudadanos, antes de que Podemos fuera fundado.

Pues yo procuro no despreciar a nadie, ni siquiera a los que se pasan de Ciudadanos a Podemos para hacer carrera política. https://t.co/JJykPVLAps

Unas acusaciones que Echenique negaba, asegurando que "fue a dos reuniones".

Fui a 2 reuniones de C's cuando eran "socialdemócratas". Dejé de ir. Pasaron años. Voté a Equo. Voté a IU. Llegó PODEMOS y me metí a ayudar. Contado así es menos OKcloacas pero más verdad. El que sí saltó en 1 día de forrarse en el PP a Vox es tu jefe �� https://t.co/zQlww4PDNO

Iván Espinosa de los Monteros tenía la respuesta a estas palabras de Echenique preparadas, y le ha dado una última respuesta que ha sido muy aplaudida por sus seguidores más acérrimos.

Ay Pablo, qué mala memoria!

1.- No fuiste "a 2 reuniones". Te afiliaste

2.- No cuando en Cs eran "socialdemócratas", sino cuando eran neoliberales, como tú!

De verdad no te acuerdas? Mira, hay un artículo que lo explica todo. Sabes quién lo escribió? Tú!https://t.co/xNgk4bqnEf https://t.co/KmUZRUzBmT