Así define Echenique al votante de Vox: "Eres un poco racista y crees que la Tierra es plana"

Pablo Echenique ha desatado una buena oleada de comentarios en las redes sociales este fin de semana. La mayor parte de ellos son críticos, ya que el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso ha decidido atacar, a través de Twitter, a otro partido político: Vox. La publicación de un reportaje sobre el partido liderado por Santiago Abascal ha motivado las palabras de Echenique.

“Por qué voto a Vox” es el tema con el que El País Semanal abre su última portada. Esta ha sido compartida por Echenique, que la ha acompañado de las siguientes palabras, a modo de respuesta al titular de la historia: “Porque eres un poco racista y prefieres pensar que la culpa de la precariedad es de los inmigrantes y no de los banqueros. Porque crees que el machismo estructural no existe, el cambio climático tampoco y la Tierra es plana. Porque nunca contrastas una fake news de OKcloacas”.

Porque eres un poco racista y prefieres pensar que la culpa de la precariedad es de los inmigrantes y no de los banqueros. Porque crees que el machismo estructural no existe, el cambio climático tampoco y la Tierra es plana. Porque nunca contrastas una fake news de OKcloacas. pic.twitter.com/kj2dwVnTbj — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) February 15, 2020

Las contestaciones no se han hecho esperar, en un tono similar al empleado por el político de Podemos. “O porque ella no paga en negro a su asistente mientras critica que otros lo hagan...”, comenta un usuario. “Voto a VOX porque quiero: suprimir el gasto superfluo del estado, que no haya comunidades de 1ra y 2da, control de la inmigración, PPR, cheque escolar, defensa de la propiedad privada. Porque no necesito tutela estatal para ser igual que un hombre...PORQUE ME DA LA GANA”, es otra de las respuestas que se pueden encontrar.

O porque ella no paga en negro a su asistente mientras critica que otros lo hagan... pic.twitter.com/bz467fjZCl — Kumy Barcelona #ESP���� 13�� (@tabarniaBCN) February 15, 2020

Voto a VOX porque quiero: suprimir el gasto superfluo del estado, que no haya comunidades de 1ra y 2da, control de la inmigración, PPR, cheque escolar, defensa de la propiedad privada. Porque no necesito tutela estatal para ser igual que un hombre...



PORQUE ME DA LA GANA. — ☆☆ Carmen ☆☆ (@Virabhadra_1) February 15, 2020

“Menos mal que estáis para rescatarnos, los que decís que vuestro modelo es el de Venezuela, siendo un país TOP mundial en recursos naturales. Es también TOP en miseria. A ver si en febrero España bate nuevamente récord en desempleo, fuga de capitales, pobreza, etc… ¡SÍ SE PUEDE!”, ha sido la recriminación de un tuitero más.

Menos mal que estáis para rescatarnos, los que decís que vuestro modelo es el de Venezuela, siendo un país TOP mundial en recursos naturales. es también TOP en miseria. A ver si en febrero España bate nuevamente récord en deempleo, fuga de capitales, pobreza etc.. SÍ SE PUEDE! pic.twitter.com/p657kupsQu — Jimbo (@Jimbo43462601) February 15, 2020

“Qué pena que la #DictaduraPodemita aún no ha podido adoctrinar a todos los jóvenes y como siempre la única manera que saben para conseguir atacar a #Vox y a todo el que piensa diferente es el insulto, la mentira y el descrédito. Gracias por darnos más argumentos”, se puede leer también, entre el gran número de menciones que ha recibido Echenique debido a uno de sus últimos tuits.