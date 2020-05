El emocionante gesto que tuvo Aless Lequio que conmueve a Dani Rovira: “Tuviste que ser un gran tipo”

Aless Lequio, el hijo de Ana Obregón y el Conde Lequio, fallecía este miércoles a los 27 años víctima de un cáncer. El joven luchaba contra la enfermedad desde marzo de 2018 y permanecía ingresado en una clínica de la ciudad condal desde hace un mes. En redes sociales, muchos usuarios se vuelcan en apoyar a la familia que vive momentos tan duros.

Si hay algo que caracterizaba al joven era su personalidad vital, alegre y optimista. Nacía un 23 de junio de 1992 y desde prácticamente el minuto uno de vida, estuvo frente a los focos. Todavía recordamos hoy la imagen del pequeño Aless intentando morder la espuma de los micrófonos cuando se acercaban los reportes a su madre. Será recordado también por su gran espíritu emprendedor y su afán de superación frente a la adversidad que la vida le puso por delante.

Un legado y ejemplo imborrable que seguro servirá para todas aquellas personas que se encuentran luchando contra el cáncer.

Una de las reacciones más emotivas por el fallecimiento de Aless Lequio que queremos recoger fue la que ha expresado el actor Dani Rovira. El intérprete malagueño publicaba a primera hora de la jornada de hoy un mensaje en recuerdo al joven: “No conocía de nada a Álex Lequio, aún así, me mandó un par de mensajes privados por Instagram, llenos de cariño y buena energía. Dándome ánimos. Hoy leo que nos ha dejado”. Y añadía Rovira: “Siento una extraña y enorme pena. Todo mi cariño a su familia y amigos. Tuviste que ser un gran tipo...”, aseguraba.

Hace un año, Ana Obregón anunciaba que el tratamiento de su hijo contra el cáncer había terminado pero sólo tres meses después, Aless volvió a recaer en la enfermedad. A finales de año, cancelaba un acto por motivos de salud. El joven empresario retomaba así su lucha. Su madre le ha dedicado una publicación en Instagram, completamente rota por la triste pérdida: “Se apagó mi vida”, indicaba. Ahora, Obregón está recibiendo el cariño de muchísimas personas que intentan arroparla en estos momentos tan difíciles.

Este post ya acumula más de 100.000 likes y cientos de mensajes de ánimo y apoyo para esa madre.

Así anunciaba Dani Rovira la enfermedad que sufre

El intérprete malagueño comunicaba a finales de marzo a través de su cuenta de instagram que padecía cáncer. Rovira aseguraba que por delante le queda una “larga lucha” para vencer al 'bicho'. “No tengo miedo. Estoy tranquilo. Llevaré estos meses una mochila, quizá, un poco más pesada en tiempos de incertidumbre, miedos y pandemia. Pero no me faltan fuerzas ni ganas para salir airoso de esta. Tengo buen pronóstico y los doctores me transmiten muy buenas sensaciones”, aseguraba.