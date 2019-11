Elorza(PSOE) pide "perdón" por el caso de los ERE y cree "urgente" que el Gobierno adopte nuevas medidas anticorrupción

Cree que "abre un capítulo negro" en su partido, con una trayectoria "basada en la honestidad", y dice que "no afecta para nada" a Sánchez

El secretario de Transparencia y Democracia Participativa del PSOE y diputado del PSE-EE por Vizcaya, Odón Elorza, ha pedido "perdón" a la ciudadanía por la sentencia de los ERE que condena por corrupción a importantes ex dirigentes de la Junta de Andalucía y del PSOE. Además, cree "urgente" que el próximo Gobierno de coalición de socialistas y Unidas Podemos adopte nuevas medidas anticorrupción.

A su juicio, la resolución judicial, aunque no es firme, "abre un capítulo negro" en el Partido Socialista, que ha tenido una trayectoria "basada en la honestidad", y ha subrayado que "no afecta para nada" a Pedro Sánchez "que no tuvo ninguna responsabilidad política en el periodo de los hechos condenados".

De esta forma, el diputado del PSE-EE ha aludido a la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla que ha condenado, entre otros, al expresidente socialista de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán a seis años de prisión por malversación y prevaricación continuadas, mientras que a su antecesor, el histórico dirigente del PSOE Manuel Chaves, le ha impuesto una condena de nueve años de inhabilitación por un delito continuado de prevaricación.

En declaraciones a Europa Press, Elorza ha afirmado que "no basta con la condena o pedir perdón, sino que hay que expresar de una manera muy firme que nunca más se va a producir este tipo de hechos con esos usos fraudulentos de dineros públicos".

"Corresponde establecer un compromiso para que eso no vuelva a producirse y profundizar en las medidas de regeneración democrática y en el mejor funcionamiento, más transparente, más eficaz y más pegado a la legalidad del conjunto de las administraciones. Esos compromisos corresponde desarrollarlos y plasmarlos al próximo Gobierno de coalición, que espero que supere el examen de la investidura pronto y sea una realidad", ha indicado.

El responsable de la Secretaría de Transparencia ha considerado que sería "una cobardía moral" no hablar de la sentencia que condena por corrupción a importantes ex dirigentes de la Junta de Andalucía y del PSOE, y por ello, ha querido pedir "perdón" a la ciudadanía.

El dirigente socialista ha recordado que se trata de un caso de corrupción por la concesión de ayudas públicas mediante un sistema fraudulento y por un importe de 680 millones de euros, aunque la resolución judicial concluye que no ha habido enriquecimiento personal de los ex altos cargos socialistas ni financiación alguna del PSOE de Andalucía ni blanqueo de capitales.

SIN COMPARACIONES

Tras destacar que los jueces han determinado que es una trama de corrupción que actuó entre 2000 y 2010, no cree "oportuno entrar en comparaciones con otros casos de corrupción conocidos y juzgados que afectan a otros partidos".

"Por tanto, me lamento y condeno los hechos probados, además de comprometerme a promover la toma de decisiones que permitan avanzar en la regeneración democrática para garantizar un funcionamiento de las instituciones españolas absolutamente respetuoso con la legalidad, no clientelar y eficaz en el uso del dinero público", ha subrayado.

Por ello, cree que es "una tarea urgente a continuar por el próximo gobierno de coalición con la adopción de nuevas medidas para luchar contra la corrupción, medidas en materia de transparencia, códigos éticos, respeto a la separación de poderes, fiscalización de los procedimientos administrativos y procesos de rendición de cuentas".

A su entender, "la dura Sentencia, aunque no sea firme, abre un capítulo negro en la larga historia de un partido socialista caracterizado por su lucha en favor de los intereses generales y de la mayoría social, por su práctica política generalizada basada en la honestidad y por su defensa de los principios democráticos".

En todo caso, ha destacado que "no afecta para nada a Pedro Sánchez, que no tuvo ninguna responsabilidad política en el periodo de los hechos condenados ni relación alguna con el caso". En este sentido, ha apuntado que, tras acceder a la Secretaría General del PSOE, Sánchez acordó, "lo mismo que la dirección del PSOE-A, la depuración de responsabilidades políticas hacia los imputados, produciéndose entonces renuncias a cargos y bajas de militancia".