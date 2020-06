Elisa Beni desvela el motivo por el que no fue a la manifestación del 8-M: “Sabía lo mismo que yo”

La periodista, escritora y feminista, Elisa Beni, a través de un mensaje publicado en su cuenta oficial de Twitter, ha desvelado el motivo por el que no acudió a las manifestaciones convocadas para conmemorar el 8-M y que, según ella misma indica, “así lo dije el día 6 de marzo”, en un programa de radio.

BENI NO FUE AL 8-M POR SER GRUPO DE RIESGO

“Yo no fui a la manifestación del 8-M porque soy grupo de riesgo”, reconoce Beni. Estas afirmaciones llegan el mismo día en el que se ha hecho público un vídeo en el que se puede ver y oír a la ministra de Igualdad, Irene Montero, pareja del vicepresidente Iglesias, asegurar que no iba a reconocer que el descenso en el número de asistentes a las manifestaciones del 8-M eran motivados por el miedo al coronavirus.

Yo no fui a la manifestación del 8-M porque soy grupo de riesgo. Así lo dije en @Juliaenlaonda el día 6 de marzo. Nadie se extraño. Nadie pidió suspender el ejercicio de un derecho. Al contrario,la gran pelea política fue si a Ciudadanos lo echaron de la marcha o el PP asistiendo — Elisa Beni (@elisabeni) June 1, 2020

Dicha declaraciones de Montero, realizadas en los instantes previos a una entrevista para la cadena vasca ETB concedida sólo un día después del 8-M, han desatado una nueva polémica en torno al Gobierno de Sánchez y toda una oleada de críticas de quienes consideran que desde el Ejecutivo se sabía el riesgo que existía por el coronavirus, pero no se hizo nada al respecto para salvaguardar la vida de las personas, anteponiendo interesar partidistas.

Estas afirmaciones de Beni, reconocida feminista, no vienen más que confirmar lo que en esa grabación indica Montero, es decir, que ya se conocía la gravedad del virus y la probabilidad de contagio que existía.

“Nadie pidió suspender el ejercicio de un derecho”, asegura Elisa Beni, en un intento por justificar la celebración de estas marchas. “Al contrario, la gran pelea política fue si a Ciudadanos lo echaron de la marcha o el PP asistiendo”, concluye.

BENI, SOBRE EL GOBIERNO: “SABÍA LO MISMO QUE YO”

Resulta curioso como Beni, ante un tuitero que le indica que “el gobierno, y me remito a las declaraciones de la ministra, sabía cuál era el riesgo y no le importó”, no duda en asegurar que el Gobierno “sabía lo mismo que yo”. Eso sí, no aclara cuando sabia ella, más allá de que no acudió a la misma ante el riesgo de contagio porque era grupo de riesgo, que no es poco.

Sabía lo mismo que yo... — Elisa Beni (@elisabeni) June 1, 2020

BENI, COMO ECHENIQUE, CRITICAN LA FILTRACIÓN DEL VÍDEO DE MONTERO

También ha mostrado su opinión esta periodista y escritora respecto a “la grabación de ese off the record, su filtración y su difusión”, lo cual ha asegurado que “atentan contra los principios deontológicos que permiten que se pueda ejercer el periodismo”, terminos muy similares a los que ha utilizado el portavoz parlamentario de Unidas-Podemos, Pablo Echenica para referirse a este mismo hecho.

Todo vale, incluyendo arrastrar por el fango las reglas más básicas de la deontología periodística. Me gustaría pensar que esta violación asquerosa de lo que supone un off será duramente condenada por toda la profesión. Por los que sean periodistas de verdad, al menos. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) June 1, 2020

Para Beni “parte de la profesión se apunta a guerras que nos hacen perder la única batalla que nos compete”, ha sentenciado.

También te puede interesar: