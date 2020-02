España, uno de los países con el ratio más bajo de agresiones sexuales

Y es que dicen que quienes presentan una denuncia no siempre reciben la atención médica y jurídica. Adam Lenert, portavoz de la embajada de EEUU en España, afirma a COPE que 'en algunos casos la víctima llama al 112 y recibe información incorrecta. Llegan al hospital y no le dan el examen hasta que no van primero a la policía. No saben que tienen derecho a contratar un abogado, no conocen el idioma y no hay servicios de traducción'. Cada año tres millones de estadounidenses visitan nuestro país. 32 mil de estos son estudiantes. Lenert pone el foco en estos últimos. 'Estamos en contacto con programas de universidades norteamericanas que tienen estudiantes aquí. Una de ellas nos ha comentado que reciben al menos un caso de ataque sexual en España a la semana'.

¿Cuales son los consejos que da EEUU en su alerta?

1.- Beber de forma responsable, controlando en todo momento.

2.- Mejor viajar acompañado que hacerlo solo.

3.- Si has sido agredido llamar al 112 inmediatamente.

4.- Hacerte con un abogado local. En este punto subraya que la Embajada y el Consulado General tienen una lista de abogados de habla inglesa a su disposición. Y es que sobre la asistencia jurídica no faltan las críticas a nuestro sistema judicial 'que difiere significativamente del estadounidense'.

La posición de España

Lenert sí admite en declaraciones a COPE que esperan una respuesta por parte de España. 'Estamos en comunicación permanente con las autoridades españolas y esperemos que respondan con un trato digno con cada víctima de este tipo de ataques'.

Los datos de Interior consultados revelan que en 2018 se produjeron 1.702 delitos por violación, un 22% más que el año anterior. Eso sí nos matizan a COPE que España tiene uno de los ratios más bajos de agresiones sexuales. Sí que admiten que han subido las denuncias pero como lo ha hecho en todo el mundo. Agresiones que antes no se denunciaban ahora no se toleran y sí se hacen. Hay más predisposición a denunciar.