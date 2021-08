EEUU agradece con un tuit la "estrecha colaboración" española en la evacuación de Kabul

El secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, ha agradecido este sábado la "estrecha colaboración" del Ministerio de Defensa español y de la Embajada de Estados Unidos en Madrid por su colaboración con las Fuerzas Armadas norteamericanas en la operación de evacuación de Kabul.

"Gracias a los hombres y mujeres del Ministerio de Defensa (español) y la Embajada de Estados Unidos en Madrid por trabajar estrechamente con las fuerzas estadounidenses de la Base de Rota y atender al personal evacuado de Afganistán", ha publicado Austin en un mensaje en Twitter.

Thank you to the men and women of the Spanish Ministry of Defense @Defensagob and @USembassyMadrid for working closely with U.S. forces @NAVSTA_Rota to care for evacuated personnel from Afghanistan. Our global network of friends & partners is critically important to this mission. https://t.co/NidYYCb0aP