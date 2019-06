Echenique asegura que Unidas Podemos sigue “avanzando” y los tuiteros le recuerdan la realidad

Inasequible al desaliento, Pablo Echenique publica tuits criticando al PP, al capitalismo, al sistema del que él mismo vive... y uno de los más recientes ha provocado especial hilaridad.

En él, el secretario de organización de Unidas Podemos ha recordado la marcha de Rajoy del Congreso de los Diputados tras la moción de censura: “Hoy hace un año de esta foto de @DaniGagoPhoto. Los brazos mediáticos de los poderosos nos dijeron miles de veces que no daban los números, que era imposible echar a Rajoy. Resistimos sus ataques y sus mentiras y lo echamos. Ellos siguen mintiendo. Nosotros seguimos avanzando.”

Hoy hace un año de esta foto de @DaniGagoPhoto . Los brazos mediáticos de los poderosos nos dijeron miles de veces que no daban los números, que era imposible echar a Rajoy. Resistimos sus ataques y sus mentiras y lo echamos. Ellos siguen mintiendo. Nosotros seguimos avanzando. pic.twitter.com/RSz8ig83k2

Y es en la última parte en la que los tuiteros han intentado que Echenique recuerde la realidad tras las elecciones generales y, después, las autonómicas, municipales y eurpeas: que su partido ha ido de los peores resultados a los aún peores resultados, llegando a desaparecer de varias alcaldías y perdiendo bastiones esenciales como el Ayuntamiento de Madrid y el de Barcelona.

