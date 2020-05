Echenique critica a Díaz Ayuso en IFEMA, pero las redes le pillan: "No manipules"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha estado este viernes en la clausura del hospital provisional de IFEMA junto a otras autoridades como el alcalde de la ciudad de Madrid, José Luis Martínez Almeida. Estas imágenes han mezclado la emoción con la tensión por lo que se ha vivido en las últimas semanas en los pabellones del Ferial de la capital de España, para paliar los efectos de esta crisis que está afectando la vida de muchas personas y también está costando la pérdida de mucho dinero para gran parte de los empresarios de nuestro país.

A su llegada, la presidenta popular ha sido recibida por un grupo de enfermeras que entre aplausos han exigido más test para el sector sanitario, que durante todo este estado de alarma se están exponiendo de forma directa al coronavirus por su contacto con los pacientes. A este aplauso reivindicativo se ha sumado la presidenta regional que ha decidido hacerse una fotografía con el grupo de enfermeras.

Pero la polémica ha surgido en redes sociales cuando el portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, ha utilizado el vídeo de este momento para cargar contra Isabel Díaz Ayuso , subrayando que estos aplausos se debían al rechazo de este grupo de enfermeras a la gestión que el Gobierno popular de la Comunidad de Madrid había hecho de esta crisis sanitaria.

El portavoz de Unidas Podemos ha explicado lo siguiente en su cuenta de Twitter: "Hoy los profesionales sanitarios han recibido a Díaz Ayuso en IFEMA al grito de "sanidad pública" y ella ha respondido con un aplauso. Ojalá eso signifique que va a rectificar su plan de echar a 10.000 sanitarios a la calle después de cuidarnos a todos y con la epidemia aún aquí".

Echeminga ponlo todo. No manipules. Mira como se hacen fotos con ella y todo. pic.twitter.com/q944gjdmdN — Willy Tolerdo (@WillyTolerdoo) May 1, 2020

Muy rápido, muchos usuarios han decidido responder al político de la formación morada señalando que estaba ocultando otra parte del vídeo y que la crítica no tenía como protagonista a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, sino a otras autoridades políticas que tienen que tomar medidas para que los sanitarios puedan acceder a estos demandados tests.

Hola Sánchez, hola Iglesias, hola Ábalos y resto de responsables de la tragedia en España. Los sanitarios quieren test. Echaros a un lado, dejad que gente competente dirija la desescalada o recibirles “jarabe democrático” en forma de karma bien pronto.pic.twitter.com/zic1mlj0tb — Espíritu indomable�� (@Esprituindomab1) May 1, 2020

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha subrayado que el hospital de Ifema es el “símbolo de la pandemia”, y pese a apagarse hoy porque "apenas" hay contagios, ha subrayado que “no es momento de relajarnos sino de ir preparándonos por si hubiera un repunte”.

Durante el acto de clausura del hospital temporal de campaña, Díaz Ayuso ha pedido a la ciudadanía seguir las instrucciones de autoprotección porque es “importante no volver atrás, no podemos perdonarnos un repunte por no hacer las cosas con lógica, nuestros sanitarios no tienen que pasar por esto siempre que sea evitable”.

IFEMA, símbolo de la Comunidad de Madrid

Acompañada entre otros por el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida , consejeros de su Gobierno, representantes de la Asamblea y de grupos políticos, Ayuso ha recalcado que Ifema ya es parte de la historia de Madrid “como el 2 de Mayo, El Escorial o la Puerta de Alcalá”. “Ifema es un símbolo de vida, es un ejemplo de todo lo que los españoles somos capaces de hacer cuando trabajamos juntos y cuando nos marcamos un objetivo común”, ha dicho.

A su juicio, esta instalación, que ha acogida a casi 4.000 pacientes desde su apertura, “se ha convertido en el hospital milagro” porque “prácticamente todas las personas que han venido aquí se han sanado”, incluida la paciente mayor ingresada, de 103 años.

La instalación, que se erigió en “18 horas”, ha funcionado porque “ha contado con todos los medios materiales y humanos de los 102 hospitales de la Comunidad; Ifema es el hospital de los hospitales”, ha agregado.