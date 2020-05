La dura sentencia de Bildu contra Idoia Mendia que puede perjudicar a Sánchez dentro del PSOE

El acuerdo entre el Gobierno de Pedro Sánchez, Unidas Podemos y EH-Bildu para derogar la reforma laboral del año 2012 sigue marcando la actualidad política de nuestro país, y de forma más concreta la del País Vasco, que dentro de pocas semanas acudirá a las urnas a unas nuevas elecciones autonómicas.

Pocas horas de que se hiciese público este acuerdo a tres para derribar una de las principales regulaciones implantadas por el Gobierno de Mariano Rajoy , la casa de Idoia Mendia, candidata del PSE a las elecciones vascas, fue atacada por un grupo proetarra que pintó la puerta de su domicilio con pintura roja.

Radicales arrojaron pintura roja y octavillas en favor del preso etarra en huelga de hambre Patxi Ruiz en el portal de la la vivienda en el centro de Bilbao de la secretaria general y candidata a lehendakari de los socialistas vascos, Idoia Mendia, en un ataque que el PSE-EE ha calificado de "fascista" porque "retrotrae a las persecuciones y amenazas de ETA y su entorno".

La opinión de Bildu sobre los ataques a Idoia Mendia

Este asunto fue uno de los que más retumbo en el Congreso de los Diputados tras conocer la decisión de Pedro Sánchez de firmar un pacto con EH-Bildu, que en ningún momento ha manifestado su oposición a este acto contra la vivienda de la candidata socialista a lehendakari. Sobre esta cuestión fue preguntada, Mertxe Aizpurua, esta semana en el programa de LaSexta , 'Al rojo vivo', donde no mostró en ningún momento su rechazo a este ataque: "Habría que ir al diccionario y nos encontraríamos con lo que quiere decir condena. La condena tiene muchas acepciones, lo que no puede ser es que utilicemos las palabras como un arma para criticar y no mover posiciones. Lo que tenemos que hacer es abrir caminos a través del pacto al que hemos llegado".

Tras recibir la negativa de la portavoz de Bildu en el Congreso , el propio Ferreras consultó un diccionario para leer el significado de la palabra condena: "Desaprobación de una conducta o una acción que se considera inmoral o censurable". Ante estas palabras, Mertxe Aizpurua respondió lo siguente al presentador: "No voy a decir lo que quieres que diga".

La reacción del PSOE tras el acuerdo entre Sánchez y Bildu

El pacto entre Sánchez, Unidas Podemos y Bildu ha provocado cierta sensación de nerviosismo y preocupación entre las filas socialistas de varios sectores del partido. Muchos diputados de la cámara baja no tenían ningún tipo de constancia sobre estas negociaciones y en el País Vasco ven con cierta inquietud en el acercamiento de Sánchez a Bildu en uno decisión tan importante para la estructura del Estado Español como es la derogación íntegra de la reforma laboral. En este sentido, varios pesos fuertes en Ferraz y en la Moncloa ya han mostrado su oposición a la decisión del presidente Sánchez, entre ellos Nadia Calviño.

