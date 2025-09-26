Doce países, entre ellos España, acuerdan financiar a la Autoridad Palestina

España y otros 11 países han acordado este viernes la Coalición de Emergencia para la Sostenibilidad Financiera de la Autoridad Palestina para preservar la capacidad de gobernar de dicha organización en favor de la paz, estabilidad y seguridad regional y para avanzar en la solución de dos Estados.

En un comunicado, el ministerio de Asuntos Exteriores explica que la iniciativa ha sido adoptada por España, Bélgica, Dinamarca, Francia, Islandia, Irlanda, Japón, Noruega, Arabia Saudita, Eslovenia, Suiza y el Reino Unido y resalta que la coalición se crea como "respuesta a la urgente y sin precedentes crisis financiera que enfrenta la Autoridad Palestina (AP)".

Se trata así de "estabilizar" las finanzas de la AP y de "preservar su capacidad de gobernar, prestar servicios esenciales y mantener la seguridad", requisitos "todos ellos indispensables" -subraya Exteriores sobre el acuerdo- para la estabilidad regional y la solución de dos Estados.

Los socios de la coalición invitan a todos los estados y organizaciones internacionales a unirse para "fortalecer" la base financiera de la Autoridad Palestina, ya que es "una inversión en la paz, la estabilidad y la seguridad para los palestinos, los israelíes y la región en su conjunto", reiteran.

En la nota, España señala que tras su puesta en marcha los países impulsores han hecho "importantes contribuciones financieras" y han prometido "un apoyo sostenido".

"Nuestro compromiso colectivo demuestra el amplio consenso internacional sobre la necesidad de prevenir el colapso de la Autoridad Palestina y defender los cimientos de la paz", señala Exteriores sobre este acuerdo rubricado por 12 países.

Los socios de la coalición sostienen que la ayuda a corto plazo para la AP "no es suficiente", por lo que se promoverá "un enfoque sostenible, predecible y coordinado" con el trabajo de instituciones financieras internacionales y "socios clave" para movilizar recursos, apoyar la gobernanza y las reformas económicas en curso.

También se garantizará "la plena transparencia y rendición de cuentas", han acordado.

En el acuerdo los ministros de Exteriores de los 12 países exigen que Israel "libere de inmediato todos los ingresos palestinos" y que "cese cualquier medida que obstruya o debilite a la Autoridad Palestina o arriesgue su colapso".