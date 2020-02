El disfraz de carnaval de Echenique que desata las risas del portavoz de Podemos

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso de los Diputados, Pablo Echenique, suele caracterizarse por su verbo duro y agrio cuando se dirige a los diputados de la oposición, a los que lanza siempre acusaciones muy graves desde la tribuna del parlamento y también en las redes sociales. Una acidez que también extiende a medios de comunicación, periodistas, empresarios o a cualquier persona que no le dé la razón en toda circunstancia.

Echenique se ríe de un disfraz de carnaval de sí mismo

Por esa misma razón, sorprende más encontrarse con situaciones como esta, en la que el propio Echenique muestra un sentido del humor que contrasta con su habitual imagen pública de acidez. Un mensaje y una fotografía que ha compartido a través de su cuenta en la red social Twitter.

Me dicen que, frente al de Franco con ataúd y todo, que fue la estrella de los carnavales el año pasado, este año está causando sensación este (muy currado) disfraz. — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ (@pnique) February 23, 2020

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique ha mostrado su singular sentido del humor al compartir una fotografía de un disfraz de carnaval en el que un hombre lo parodia. Eso sí, Echenique no ha podido evitar meter la cuña política y hablar de la exhumación de Franco.

Echenique el romántico

No es la primera vez en los últimos días que Echenique muestra su perfil más desenfadado, en medio de la agresividad que le caracteriza. Hace apenas unos días, con motivo del dia de San Valentín, el propio Echenique compartía un vídeo de una entrevista en 'El Intermedio' de LaSexta, en la que explicaba cómo había conocido a su esposa a través de internet.

#SanValentin2020 es una invención para que la gente consuma más, pero el amor es lo más importante de la vida y cualquier excusa es buena para celebrarlo.



Así que #FelizSanValentin a Thais Villas, al Gobierno de coalición, a mi amor Mariale �� y a todas las parejas que se aman. pic.twitter.com/8F4dLbKdls — ᴘᴀʙʟᴏ ᴇᴄʜᴇɴɪQᴜᴇ ���� (@pnique) February 14, 2020

-"¿Alguna vez usted ha intentado ligar por internet?", le preguntaba Thais Villas a Echenique.

-"Sí, de hecho, yo conocí a mi mujer por internet. La conocía presencialmente, porque trabajábamos en el mismo instituto de investigación, pero quedamos por internet", responde Echenique.

-"¿Y cómo fue eso? Por favor, cuéntemelo".

-"Bueno, pues chateamos muchos días, por Facebook y...".

-"¿Pero era por cuestión de trabajo que chateaban?".

-"No, no. Era para quedar. Yo la conocía de los pasillos, y ella a mí, pero nunca habíamos hablado".

-"Y entonces de repente, por internet, ustedes se soltaron más".

-"Nos soltamos más, y acabamos quedando para tomar un vino, y a partir de ahí, surgió el amor. Yo tengo suerte en el amor, estoy casado con la mujer de mi vida".

Una faceta de Pablo Echenique que no deja de sorprender, la de un Echenique más optimista y humano, que no tiene problemas en bromear con los disfraces que lo parodian ni en abrir su corazón y explicar cómo se enamoró de la que él mismo califica como "la mujer de su vida". Una faceta que seguro que a sus rivales políticos les gustaría ver más a menudo en el Congreso de los Diputados, donde Echenique no goza de tan buen humor.