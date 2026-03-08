COPE
Dimite el secretario general de Nuevas Generaciones del PP y pide el voto para VOX

NNGG


Carlo Giacomo Angrisano, secretario general de las Nuevas Generaciones (NNGG) del PP, ha anunciado su baja como afiliado del partido y ha instado a respaldar a Vox en las próximas elecciones, según ha comunicado oficialmente.

