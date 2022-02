Dimite la jefa del PP en el Exterior, Ana Vázquez, que pide a Casado escuchar a las bases

La diputada del PP Ana Vázquez ha presentado este martes su dimisión como secretaria ejecutiva en el Exterior, su cargo en la dirección del partido, y ha pedido al presidente Pablo Casado "escuchar a las bases" y "convocar de manera urgente ese congreso extraordinario que están pidiendo los afiliados".



Vázquez ha anunciado su dimisión en un tuit y después en declaraciones a periodistas en el Congreso de los Diputados ha indicado que el PP pasa por "momentos dolorosos", "posiblemente los peores" de su historia, con "una sangría constante cada día" de las personas que les apoyan y una "desafectación" entre los afiliados y la dirección.

Como responsable @pp_exterior pongo mi cargo a disposición del partido y presento mi dimisión. Quiero agradecer a @pablocasado_ la confianza depositada y que seguí apoyando hasta el pasado jueves, pero visto que no hay cambios, toca irse!Y tras escuchar a muchos afiliados dimito. — Ana Vázquez Blanco (@anadebande) February 22, 2022





"Me queda pedir disculpas a todos los españoles por el espectáculo lamentable dado estos días, que deseo que no vuelva a pasar y no le pase a ningún partido porque es muy doloroso", ha añadido Vázquez.



La diputada orensana ha justificado su dimisión en que los afiliados le han trasladado su "cabreo".



"La gente nos increpaba por las calles y no lo puedo permitir, no puede haber esa desconexión total entre los cargos y los afiliados", ha relatado Vázquez.



Preguntada acerca de si quiere que el presidente gallego, Alberto Núñez Feijóo, tome las riendas del partido, la diputada gallega en el Congreso ha dicho que tienen que estar "hablando del partido en vez de personas", porque "el problema ahora vino por personas y no el partido", cuando "el partido tiene que estar por encima de las personas".



A su juicio, el PP tiene que "hacer un cambio de rumbo urgente e inmediato para intentar unirse y volver a tejer un gran partido".



Ha dicho que le duele por Casado porque es su "amigo", por lo que ha sido una de las decisiones más dolorosas de su vida, y sobre qué tendría él que hacer, ha contestado: "Él tendrá sus números".



"No ha sido para mí fácil hoy tomar esa decisión de abandonar ese cargo orgánico que tenía en el comité ejecutivo de Pablo Casado como responsable de emigración", ha explicado Vázquez, que dirigía la acción del PP en "33 países en todo el mundo".



En el tuit publicado antes de su llegada al Congreso para el pleno de esta tarde, Vázquez ha indicado que dimitía, con un agradecimiento a Casado por "la confianza depositada".



Añade que le siguió "apoyando hasta el pasado jueves", pero que "visto que no hay cambios, ¡toca irse!", y especifica en un segundo tuit que su dimisión es al cargo en el partido, no al acta de diputada.