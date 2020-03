Díaz Ayuso rescata esta imagen de Cifuentes para criticar al feminismo de izquierdas: "No eres de las suyas"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha publicado este domingo un mensaje en su cuenta de Twitter con motivo de la celebración del 8M, Día Internacional de la Mujer. El mensaje de la jefa del Ejecutivo autonómico acumula más de 2.000 retuits y más de 5.000 interacciones.

En su publicación, Díaz Ayuso ha querido criticar al feminismo de izquierdas por entender que no no defiende a las mujeres que "no son de las suyas". Para ello, la política del Partido Popular ha recordado un suceso relacionado con su predecesora en el cargo al frente de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.

El escrache a Cristina Cifuentes

En concreto, Díaz Ayuso se ha referido al escrache que Cifuentes sufrió por parte de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) cuando era delegada del Gobierno en Madrid en el año 2012.

En aquella ocasión, varios miembros del citado colectivo acosaron por la calle a la expresidenta de la Comunidad de Madrid mientras esta se dirigía a su domicilio. Según su propio testimonio, Cifuentes tuvo que sufrir gritos al oído, insultos y escupitajos. Además, su hijo presenció los hechos desde el balcón de la casa, lo que, según contó Cifuentes en una entrevista, le provocó el llanto.

Díaz Ayuso ha hecho alusión a este hecho para poner de manifiesto lo que se entiende como la supuesta incoherencia de la izquierda para denunciar la violencia contra las mujeres. En concreto, la actual presidenta de Madrid ha señalado que Cifuentes tuvo que sufrir el escrache por "no ser de las suyas", en referencia a las feministas de izquierda.

Cuando quieres volver sola a casa pero no eres de las suyas.#MUJERporencimadetodo pic.twitter.com/dUWeEogwiO — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) March 8, 2020

Numerosos usuarios de Twitter han compartido el mensaje de Díaz Ayuso y han respondido con publicaciones apoyando sus palabras.

La primera mentira del feminismo es decir que quiere representar a todas las mujeres. — Antonio Pazo (@Tonetxu0207Pazo) March 8, 2020

Esa imagen siempre me impactó, y sin ser votante del PP, y en ese momento ser militante todavia del PSOE, me hubiese gustado haber estado ahí, junto a @ccifuentes y haberle evitado algún empujón de esos malnacidos. — De castro (@coldecastro) March 8, 2020

Otros usuarios de la red social, sin embargo, han opinado que el escrache de Cifuentes "nada tuvo que ver con ser mujer", por lo que no ven que ese hecho pueda vincularse con la celebración del 8M.