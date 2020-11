El detalle del tuit de Sánchez sobre el asesinato de Ernest Lluch que desata las críticas: "Dígalo sin miedo"

Este sábado se cumplen 20 años desde que Ernest Lluch, exministro de Sanidad durante los cuatro primeros años del PSOE y Felipe González al frente del país, fuese asesinado porETA. El aniversario ha provocado un recuerdo generalizado para la figura del político catalán, al que ha querido sumarse Pedro Sánchez.

El presidente del Gobierno ha aprovechado el aniversario redondo del suceso para homenajear en las redes sociales a uno de sus predecesores en las filas socialistas. Sin embargo, ha recibido muchas críticas por la forma en la que se ha expresado al respecto de la muerte de Lluch.

El detalle del tuit de Sánchez sobre el asesinato de Ernest Lluch que desata las críticas

“Hace 20 años el terrorismo asesinó a Ernest Lluch. Hoy honramos tu memoria. Gracias por tu gran labor política, tu ejemplo y valentía. Gracias por hacer de todos la Sanidad Pública. Con ella, hoy se combate la pandemia y se salvan miles de vidas. Gràcies, Ernest. #Lluch20anys”, se puede leer en el perfil de Twitter de Sánchez.

Estas palabras han llenado el timeline del presidente español (y la red social, en general, en la que ha publicado el mensaje) de todo tipo de comentarios negativos. ¿Por qué? Porque Sánchez no se refiere directamente, en su texto, a la banda terrorista que asesinó a Lluch. “Fue ETA, dígalo sin miedo. ¿O es que teme que le parezca mal a alguien?”, le ha respondido una usuaria, con Bildu y la negociación de los Presupuestos Generales del Estado en mente.

“El terrorismo... de ETA, con cuyos herederos políticos -que siguen sin condenar esos crímenes- ha pactado tu gobierno”, ha expuesto otro tuitero. “ETA asesina a Ernest Lluch”, ha recordado uno más, ya que este fue el título con el que el periódico La Vanguardia abrió su portada el día posterior al asesinato del socialista.

Todavía hay más: tirando de hemeroteca, se puede encontrar un tuit de Sánchez, ya como jefe del Ejecutivo, en el que recordaba el aniversario del asesinato de Lluch... y sí mencionaba a ETA. “Hace 18 años, ETA asesinó a Ernest Lluch. Un buen hombre, un excelente profesor, un ministro ejemplar que defendió el diálogo e hizo de España un país más justo. Hoy, la mejor manera de honrar su memoria es recuperar la universalidad de la #SanidadPública que él puso en marcha”, tuiteó el presidente en 2018.

“Cuando no pactas con Bildu VS cuando pactas con Bildu. Fue ETA - fue el terrorismo...”, se ha comparado en Twitter a la hora de rescatar el momento.

¿Quién fue Ernest Lluch?

Lluch, nacido en Vilassar de Mar (Barcelona), fue ministro de Sanidad con Felipe González como presidente del Gobierno y, sensibilizado con el problema vasco, era defensor de la vía negociadora entre las partes desde el diálogo.

El 21 de noviembre del 2000 fue asesinado por ETA en el aparcamiento de su domicilio en la capital de Cataluña tras ser sorprendido por los terroristas cuando regresaba de impartir sus clases en la Universidad de Barcelona.

“Qué alegría llegar a esta plaza y ver que los que ahora gritan, antes mataban. No saben que han cambiado las cosas y que ha llegado la libertad y democracia en este país […] Que no se enteran. ¡Gritad más, que gritáis poco! Porque mientras gritáis, no mataréis. Y eso es buena señal, porque estas son las primeras elecciones en las que no va a ser asesinado nadie”, declaraba Lluch, en un discurso ya célebre, un año antes de que se produjese su asesinato a manos de ETA.