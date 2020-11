El día que Ernest Lluch se enfrentó a los seguidores de ETA: "¡Mientras gritéis, no mataréis!"

Este 21 de noviembre se cumplen 20 años del asesinato del exministro socialista Ernest Lluch. Él retó a los seguidores de ETA, a unos manifestantes abertzales. Su aplaudido discurso se produciría en San Sebastián en 1999. "Qué alegria llegar a esta plaza y ver que los que ahora gritan, antes mataban. No saben que han cambiado las cosas y que ha llegado la libertad y democracia en este país.

Ernest Lluch era economista, historiador y político. Fue diputado en las Cortes, ministro de Sanidad y Consumo y catedrático de Historia de las Doctrinas Económicas. Además, fue portavoz de PSC en el Congreso de los Diputados.

Y añadía: "Que no se enteran. ¡Gritar más, que gritáis poco! Porque mientras gritáis, no mataréis. Y eso es buena señal porque estas son las primeras elecciones en las que no va a ser asesinado nadie". Un año después, ETA le asesinaría con dos disparos en el garaje de su casa en Barcelona. En el año 2000, ETA cometió 16 atentados y añadió 20 muertes a su historial.

Entre ellos, también se encuentran tres miembros del ejército, dos miembros del PSOE, un ertzaina, un periodista, tres miembros del PP, un empresario, dos guardias civiles, un fiscal, un funcionario de instituciones penitenciarias, un conductor de la EMT, un magistrado, entre otras muertes injustas a manos de ETA.

Que falta nos haces, Ernest. pic.twitter.com/VOfq8y61sG — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) November 21, 2019

El político Gabriel Rufián, portavoz de ERC, compartía estas palabras. Y precisamente ahora cobra más sentido que nunca. El acuerdo de Bildu con el Gobierno a cuenta de los Presupuestos Generales del Estado, está dejando muchísimos comentarios en contra del Ejecutivo y de ese pacto.

Así homenajeaba Sánchez hace un año a Lluch en Twitter

Pedro Sánchez lo homenajeaba hace un año en Twitter: "Hace 19 años,ETA asesinaba a Ernest Lluch. En nuestra memoria, siempre, un demócrata ejemplar que trabajó sin descanso por la justicia social, que hizo posible la universalización de la sanidad pública en España y defendió hasta el final la convivencia, la libertad y el diálogo". También Podemos en Cataluña recordaba al político y profesor. Se centraban, sobre todo, en la labor que hizo Lluch para emplear el diálogo como instrumento para solucionar conflictos.

Esta es la labor de la Fundación que lleva su nombre

La Fundación Ernest Lluch precisamente pone sobre la mesa su valía política y humana. Una manera de extender su legado político y profesional. El diálogo es el gran eje que sustenta esta Fundación. Un concepto, cuentan en su página web, que se asocia al legado humanista del exministro.

En numerosos puntos del país se están desarrollando homenajes, bien en forma de seminarios o discursos de expertos reconociendo la huella que dejó en la historia política y social de España.