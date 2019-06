El desprecio de Paluzie (ANC) a una periodista: “¡Qué pesada y borde es la española esta!”

Un día más, los dirigentes soberanistas han vuelto a demostrar qué entienden ellos por respeto hacia los que no comparten su causa ni usan todos los medios disponibles para llegar a la 'república catalana' aunque para ello haya que infringir la ley.

En este caso hay sido Elisenda Paluzie, presidenta de la Asamblea Nacional Catalana (ANC), organización española (repetimos, española) destinada única y exclusivamente a promover la imposible independencia de Cataluña respecto a España.

Como la periodista de Antena 3 no compartía la causa de la ANC y las preguntas no eran cómodas para ellos, la presidenta, cuando ha terminado el acto, la ha despreciado y ha sido sincera pero... sin darse cuenta que el micrófono estaba abierto. Así, le ha dicho a su compañero de la entidad David Fernàndez : “¡Qué desagradable aquella periodista!, ¿de qué medio era? La morena... la española esta... ¡qué pesada, qué pesada! No te voy a dar el titular que quieres, borde...”

Paluzie llama borde a una periodista de Antena3. pic.twitter.com/1U0q5SQgyS — goslum (Artículo 155+IVA) (@goslum) 20 de junio de 2019

“La española”, como dice Paluzie, es una muestra más de que en la ANC ya asumen que Cataluña no es España, algo muy extraño cuando los mismos responsables de intentar separar esa región del resto de España reconocieron en el juicio que “la declaración de independencia no tenía efectos reales, era solo política, declarativa, simbólica... nunca real”. Al parecer, para la ANC lo que digan los responsables de alcanzar la independencia... no tiene validez o no se lo creen.