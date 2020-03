Los desencuentros agitan la coalición PSOE-Podemos, la noticia política del viernes

La actualidad política del viernes viene marcada por la cada vez más difícil convivencia entre PSOE y Podemos dentro del Gobierno de España. Una convivencia que se está viendo debilitada por las tensiones internas a cuenta del coronavirus, el rey Juan Carlos o la nueva Ley de libertad sexual.

El Gobierno de coalición empieza a mostrar grietas

Al Gobierno de coalición PSOE-Podemos se le empiezan a ver las costuras, en el momento en el que comienzan los problemas en España.

La ley de Libertad Sexual promovida por Irene Montero ha provocado desencuentros entre los ministros socialistas y podemitas, con Pablo Iglesias insinuando que el ministro de Justicia era "machista". Además, las diferencias en la gestión de la crisis del coronavirus, con Moncloa desautorizando a la ministra de Trabajo, han demostrado la falta de comunicación interna dentro del Gobierno.

Tanto es así que PSOE y Podemos han convocado una reunión de la Comisión Permanente de Seguimiento del Acuerdo de coalición, que se reunirá la semana que viene para intentar limar esas asperezas internas.

Herrera cree que Sánchez busca "neutralizar a Iglesias"

En su monólogo de este viernes, Carlos Herrera ha analizado estas discrepancias dentro del Ejecutivo y ha asegurado que los problemas dentro del Ejecutivo son consecuencia de un plan de Pedro Sánchez para minimizar la importancia de Pablo Iglesias dentro del Gobierno.

"Todo esto es lo normal y lo lógico en una coalición que se hizo atropelladamente de la noche a la mañana por mera supervivencia. En Alemania, en Austria, las negociaciones del gobierno de coalición duraron meses, aquí una noche. Al día siguiente, aprovechando que el Rey estaba en Cuba, salen estos dos dándose aquel abrazo de niñatos.

La estructura del gobierno no responde a un programa coherente, es un tetris arbitrario diseñado por Sánchez para neutralizar el vicepresidente, una costura diferente de un traje en el que todos están incómodos, un gobierno que se mueve como Frankenstein, sin coordinación".

Rosa Díez critica la 'Ley Montero'

Por 'Herrera en COPE' ha pasado también Rosa Díez, que en su sección semanal ha cargado contra la ministra Irene Montero por su doble moral, al ignorar los casos de abusos a menores tuteladas en las islas Baleares: “No solo no protegen a las menores sino que insultan a los que quieren protegerlas. Un Gobierno que nos dice a las mujeres cómo ejercer nuestra libertad sexual mientras no protegen a las mujeres menores de edad a las que están obligadas a proteger. No debemos pasar pantalla. Es un escándalo de magnitudes difíciles de entender”.

A las niñas violadas bajo la tutela del PSOE y Podemos, ¿quien las protege? Gobierno PSOE/Podemos, banda de hipócritas... — Rosa Díez (@rosadiezglez) March 4, 2020

PNV y PSE mantendrían la mayoría absoluta en el País Vasco

Según el Euskobarómetro que se ha conocido hoy, PNV y PSE mantendrían el Gobierno vasco, ya que entre ambos obtendrían 41 de los 75 parlamentarios en el parlamento de Vitoria. El partido de Urkullu alcanzaría los 29 escaños, seguido de EH Bildu, que tendría 19. Tercero sería el PSE-EE que obtendría 12 diputados, tres más que ahora. Elkarrekin Podemos caería, lo mismo que la coalición PP+Cs, que tendría 7 diputados.

Sin soluciones en Zaldibar un mes después del derrumbe

Se cumple un mes de la tragedia del vertedero de Zaldibar, donde dos trabajadores permanecen sepultados tras el derrumbe del vertedero en la localidad. La plataforma Zaldibar Argitu! ha convocado a los vecinos de la zona para manifestarse contra la gestión de la situación por parte de las autoridades y para exigir que "los responsables den la cara de una vez".

