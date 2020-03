Lección feminista de Rosa Díez a Irene Montero: "Dice cómo ejercer la sexualidad y no protege a las menores"

La fundadora de UPyD y colaboradora de 'Herrera en COPE', Rosa Díez, ha analizado en el programa la actualidad informativa en tres tuits. Un resumen en el que Díez se ha centrado en cuatro temas:

El derrumbe del vertedero de Zaldibar, del que se cumple un mes

La salida de Oriol Junqueras de prisión para dar clase en la universidad

La 'ley Montero' de libertad sexual

Los ataques contra Cayetana Álvarez de Toledo por parte del feminismo oficial

Rosa Díez critica el 'feminismo' de Irene Montero.

Díez ha criticado la doble moral del Gobierno e Irene Montero, que se dicen feministas y tapan los abusos a chicas menores de edad tuteladas en Baleares. “No solo no protegen a las menores sino que insultan a los que quieren protegerlas. Un Gobierno que nos dice a las mujeres cómo ejercer nuestra libertad sexual mientras no protegen a las mujeres menores de edad a las que están obligadas a proteger. No debemos pasar pantalla. Es un escándalo de magnitudes difíciles de entender”.

A las niñas violadas bajo la tutela del PSOE y Podemos, ¿quien las protege? Gobierno PSOE/Podemos, banda de hipócritas... — Rosa Díez (@rosadiezglez) March 4, 2020

Rosa Díez, contra los privilegios a Junqueras y otros presos

Rosa Díez ha criticado también la facilidad con la que Junqueras y el resto de los presos del procés han salido de prisión para trabajar, a pesar de haber sido condenados a sentencias largas por delitos muy graves.

“Estos están en segundo grado, pero se les trata como si estuvieran en tercer grado. Estamos viendo una cosa que es un escándalo de primera dimensión. Un delincuente condenado por sedición y por robar va a dar clase a los alumnos. Como le salgan tan buenos alumnos como los de Iglesias... Un tipo que sale de la cárcel sin haberse redimido que va a una facultad a educar en el odio”.

Una vergüenza democrática. El odio y la mentira contra la democracia española cuenta desde hoy en la universidad con un profesor con experiencia probada y un delincuente de primera. Una sociedad que permita tal aberración es portadora de un virus de destrucción total. pic.twitter.com/j3hTvfHPQp — Rosa Díez (@rosadiezglez) March 3, 2020

Rosa Díez critica la gestión de la tragedia de Zaldibar

Rosa Díez ha señalado también las deficiencias en la gestión de la tragedia en el vertedero de Zaldibar por parte del Gobierno vasco.

“Hay que darle categoría política al derrumbe del vertedero de Zaldibar. A qué viene tanto silencio. ¿Qué hacen los sindicatos? ¿Qué hacen los ecologistas? Lo que ocurre en Zaldibar es consecuencia de mucha porquería política que señala a los nacionalistas. Y cuando a los nacionalistas se les señala, se tapa”.

Rosa Díez defiende a Cayetana Álvarez de Toledo

Rosa Díez ha defendido también a la portavoz del PP en el Congreso, Cayetana Álvarez de Toledo, que ha sido víctima de los ataques de la izquierda en los últimos días.

“Cayetana no necesita que nadie la defienda, pero yo quiero señalar que a Cayetana le niegan su libertad de expresión. La señalan porque hace un discurso libre sobre el feminismo. Los únicos que no pueden dar lecciones de feminismo son el PSOE de Baleares”.