Herrera: "Las comunidades calculan que la cifra real de muertos por coronavirus es el doble de la oficial"

Carlos Herrera ha empezado recordando en su monólogo de las seis de la mañana que hoy se cumple un mes desde el 8 de marzo, "ese día en el que a pesar de todos los avisos habidos y por haber que tenía, el Gobierno instó, promovió y participó en manifestaciones que supusieron, oh casualidad, que esa misma noche se disparasen los casos que ahora mismo nos están llevando a la tragedia".

Herrera también se ha referido a la creciente "confusión" en torno al número real de fallecidos por la pandemia. Son dudas suscitadas por el descuadre entre las cifras que da el Ministerio de Sanidad y lo que dice el registro de entierros. "Las Comunidades Autónomas ya calculan un número de fallecidos que duplica al oficial", ha señalado Herrera. Por ejemplo, la mortalidad ha subido con respecto a la misma época del año pasado un 188% en Castilla La-Mancha, un 159% en Castilla y León y un 143% en Navarra.

Pero, ¿dónde está la explicación acerca de la incoherencia de las cifras? El comunicador de COPE ha explicado que el Ministerio de Sanidad ordenó a las autonomías que no computaran a los muertos si no se les había hecho la prueba, incluso aunque tuvieran síntomas. Esta circunstancia se ha dado especialmente referida a ancianos muertos en residencias o en sus propios domicilios.

"Así empiezan a salir las cuentas de los fallecidos que oficialmente no llevan la etiqueta de muerto por coronavirus. Y es que los fallecidos en residencias suponen casi el 40% del total", ha señalado Herrera.

Imágenes de "la realidad de la pandemia"

El presentador de 'Herrera en COPE' también ha dado su opinión sobre un debate generado a raíz de la portada de este miércoles del diario 'El Mundo', que muestra una imagen llena de ataúdes en una de las morgues de cristal de la Comunidad de Madrid. Vox también subió este martes un fotomontaje en el que se veían féretros inundando la Gran Vía de la capital de España.

Portada de EL MUNDO del miércoles 8 de abril. Ya disponible en Orbyt y cada día en tu quiosco con la mejor información pic.twitter.com/rruZ4XOnYl — EL MUNDO (@elmundoes) April 7, 2020

Frente a los que han criticado estas acciones, Herrera ha dicho que las fotografías no muestran "detalles truculentos" ni "violan la intimidad de ningún fallecido". "Algunos usan el argumento peregrino de que eso es politizar el dolor", ha afirmado Herrera, pero "esa imagen no se puede hurtar a la opinión pública porque forma parte de la realidad de la pandemia". Además, el comunicador de COPE ha explicado que "no se puede deshumanizar a las víctimas, meterlas en un saco o contarlas a granel. Son españoles con nombres y apellidos, son familias rotas, son historias interrumpidas de manera abrupta".