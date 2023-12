Denis Itxaso ve "irresponsable y desleal" que el Gobierno Vasco diga que hay mafias que venden citas para pedir asilo

El delegado del Gobierno en Euskadi, Denis Itxaso, ha afirmado que es "irresponsable y desleal" que desde el Gobierno Vasco se afirme que existen mafias que venden citas por internet para pedir asilo en las comisarías de la Policía Nacional.

En una entrevista a El Diario Vasco, el director de Migraciones del Gobierno Vasco, Xabier Legarreta, ha denunciado la existencia de mafias organizadas que se dedican a vender citas para realizar la solicitud de asilo. "Hemos sido testigos de las mafias que se han llegado a constituir para conseguir estas citas. Hemos sido conscientes y testigos de anuncios en 'milanuncios.com' en los que por 90 euros te conseguían cita en las comisarías. Por tanto, hablamos de mafias organizadas", ha afirmado.

Por su parte, el delegado del Gobierno, Denis Itxaso, ha calificado las afirmaciones de "profundamente irresponsables y desleales" y ha censurado que se esta "actitud lamentable no es la primera vez que se produce" por parte de Legarreta y sobre la que ya han trasladado su "malestar" a la consejera Melgosa.

"Somos conscientes de la penosa existencia de este tipo de prácticas, del bloqueo de citas para revenderlas de manera mafiosa. Hechos que han sido y están siendo perseguidos por la Policía Nacional con arrestos y operaciones en Gipuzkoa, Bizkaia y el resto de España", ha reconocido.

No obstante, ha incidido en que no entiende que alguien que ostenta "semejante cargo no ponga en conocimiento de las autoridades ese tipo de anuncios o no nos lo transmita para poderlo perseguir".

"Airear ese tipo de cosas y hacer reproches, denuncias y juicios públicos entre gobiernos por la posible saturación de los servicios públicos y por hechos delictivos de estas características me parece irresponsable y desleal", ha asegurado.

Por otro lado, Itxaso ha manifestado que en las reuniones convocadas por el Gobierno Vasco en materia de migraciones, "más allá de comentarios genéricos expresados de manera informal", no se le ha hecho llegar "ninguna información concreta de la que el Gobierno Vasco haya sido testigo, relacionada con anuncios de cobros ilegales por parte de mafias que sacan provecho de citas para la gestión de trámites de extranjería ante la Policía Nacional".

"Estimo que un hecho semejante debe ser denunciado ante las autoridades en cuanto se tiene conocimiento del mismo. Airearlo sin haberlo denunciado como corresponde es cuanto menos un ejercicio de irresponsabilidad", ha insistido.

De este modo, considera "evidente" que muchos servicios públicos se encuentran "tensionados" en Euskadi, y frecuentemente se producen denuncias desde diferentes ámbitos de la sociedad por las dificultades para acceder a los mismos.

"Pero cruzar este tipo de juicios y denuncias públicas entre instituciones por este tipo de casos, representa algo nuevo en Euskadi. Desde la Delegación del Gobierno en el País Vasco mostramos nuestro desacuerdo y desagrado con esta manera de actuar y reiteramos una vez más nuestra apuesta por la colaboración leal entre instituciones tanto en esta materia como en otras de común incumbencia y especial sensibilidad social", ha finalizado.