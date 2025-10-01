Siro López ve un intocable en el centro del campo del Real Madrid: "Xabi Alonso no tiene otro jugador con esas características"

Una de las sensaciones más compartidas en la mesa de opinión de El Partidazo de COPE de este martes, en la que se analizó el triunfo del Real Madrid en Almaty frente al Kairat, en la segunda jornada de la Liga de Campeones, es la de la constatación y el buen 'feeling' de la pareja de juego que conforman Kylian Mbappé y Arda Güler.

Cordon Press Guler y Mbappé

La presencia del turco en el centro del campo el sábado pasado frente al Atlético de Madrid fue importante (y muchas opiniones van dirigidas a que el la decisión de cambiarle en la segunda parte no fue buena para el equipo) y en el duelo europeo de este día sirvió para confirmarel buen entendimiento entre los dos futbolistas.

El hecho de meter a Güler como titular, dada la importancia de la presencia de Mbappé en la delantera, quizás obligue a hacer un cambio en el centro del campo con respecto a los presuntos titulares habituales. Y el debate giró en torno al jugador que puede o debe salir de la ecuación.

Sin embargo, Siro López prefirió romper una lanza en El Partidazo de COPE hacia un futbolista que, ya no solo no debería quedarse en el banquillo, sino que cree que podría ser titular en este Real Madrid de Xabi Alonso.

EL IMPRESCINDIBLE PARA SIRO LÓPEZ EN EL REAL MADRID

"Yo creo que, aprovechando que se ha quedado esta temporada, yo creo que Ceballos debe ser aprovechado", sentenció el periodista razonando con un potente argumento: "Para mí, es el repuesto natural de Modric", que causó baja el pasado verano.

¿Por qué Siro López elige a Dani Ceballos? "Porque es el que tiene algo más de Modric", comentó "salvando las distancias" entre ambos. "Lo que extraigo del partido de hoy es que hay que encontrarle un sitio a Ceballos".

Por contra, para Paco González, no es Dani Ceballos el más indicado para suplir al croata, sino "Güler. Ceballos es que sería más Kroos, lo dice mucho Lama", el narrador habitual de los partidos del Real Madrid en Tiempo de Juego.

"El año pasado, acordaros, en la final de la Copa del Rey, Ceballos sale de titular y el equipo lo notó, porque venía de una lesión. Y el año pasado se decía a estas alturas, cuando se lesionó Ceballos, que el equipo se vino abajo", recordó.

"Creo que a Ceballos le tiene que encontrar y le tiene que dar minutos Xabi Alonso porque no tiene un jugador de esas características", rogó, nuevamente, Siro López.

Juanma Castaño le pidió dar un paso más y le invitó a completar el equipo. ¿Con quién pondría Siro López a Ceballos en el centro del campo del Real Madrid? "Yo pongo a Ceballos con Bellingham y con Guller. Me cargo a Valverde y a Mastantuno", finalizó.