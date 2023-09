La defensa del PSOE de la amnistía para la investidura: de "en la Constitución cabe todo" a los GAL

El Gobierno deja atrás las cautelas con la concesión de una amnistía y la defiende, ya que en la Constitución "cabe todo". Tras allanar Pedro Sánchez, el camino al borrado penal, la cúpula del PSOE se defiende de Felipe González y Alfonso Guerra. Ya hay quienes se remontan a los GAL. El líder socialista ha marcado el paso a los suyos en el camino hacia la amnistía. "Nunca nos hemos escondido", sostiene ahora su entorno. El trayecto en Cataluña es claro y lleva asfaltándose cinco años. Hay voces en el Ejecutivo defensoras de que "la amnistía es interpretable dentro de la Constitución como todo", añade.

El mensaje es nítido como nunca antes sobre la determinación de Sánchez. Todo ello cuando el núcleo duro daría por perdida la batalla por la renuncia de Junts a la vía unilateral. "Llegamos hasta donde podemos", admiten a COPE. En la estrategia en ciernes cabe cortocircuitar a Felipe González y Alfonso Guerra, ya tildados de desleales, tras descartarse cualquier tentativa de tender puentes. "Está todo dicho", avisan, "no son inocentes". Abierta la veda, altos cargos deslizan que gobiernos de Felipe hicieron cosas inconstitucionales, sobre todo en el País Vasco.

La división en el PSOE es evidente. Este jueves se ha visto a Adrián Barbón pedir a González y Guerra que tengan "comprensión" y "apoyen" al actual presidente en funciones, así como Teresa Ribera señaló que sus críticas no son "oportunas ni acertadas". En cualquier caso, no contemplan iniciar medidas disciplinarias contra el exsecretario general y el exvicesecretario general, como las tomaron con Nicolás Redondo Terreros. Sin embargo, el malestar es patente y un alto cargo del PSOE lo expresa con claridad: "Estaba esperando escucharles en campaña, me alegro de que hayan recuperado la voz".

¿Transfuguismo en el PSOE?

El PP trata de frenar a Sánchez y la posible amnistía con llamadas y contactos de Feijóo, como la de este jueves a Emiliano García Page. Movilizar la calle no basta si Pedro Sánchez consigue mantenerse en La Moncloa y el último movimiento del líder popular que toca la puerta de los socialistas descontentos responde a ese fin. Podría pedirles los cuatro votos que le faltan para la investidura, pero en Génova no quieren que se malinterprete, porque ellos, dicen a COPE, "no piden tránsfugas para la sesión del martes".

Quieren que los que se revuelven contra esa amnistía exigida por los independentistas sean conscientes de que su voto a favor del presidente en funciones hará que acabe siendo una realidad. "Es un último intento a la desesperada para frenar esta ruptura del Estado de Derecho", confirman en Génova, y por eso ponen la pelota en el tejado de los barones socialistas como Page o Lambán, aun sabiendo que eso convierte al líder gallego en un Pepito Grillo que remueve conciencias.