Nicolás Redondo, en COPE tras su expulsión del PSOE: "No puedo recurrir si no tengo ninguna resolución"

El que fuera líder de los socialistas vascos, Nicolás Redondo Terreros, expulsado hace una semana por el PSOE, ha explicado este martes en Herrera en COPE que aún no ha recibido "ninguna información" de la dirección del PSOE ratificando su expulsión. "Tendría el recurso fácil de echarle la culpa a Correos, pero no creo que tengan ninguna responsabilidad, así que puede ser cualquier cosa, pueden expulsarme o pueden proponerme para el próximo Gobierno como ministro de Interior".

Es por ello que por el momento el histórico dirigente socialista no pueda tomar ninguna medida pese a que muchas voces apuntan a una vulneración de los estatutos del partido o a que no se haya convocado una comisión de garantías. "No puedo recurrir si no tengo ninguna resolución", ha advertido el también colaborador de Herrera en COPE.

Cuestionado sobre si llegado el momento recurrirá su expulsión en los órganos internos del PSOE, Redondo ha contestado que lo 'pensará', una vez tenga en su mano esa resolución "y vea qué caminos toma la política española".

Entretanto, el ex secretario general del PSE ha dejado claro que lo "único" que puede hacer es "esperar". "Seguiré siendo el mismo, seguiré siendo socialista, defendiendo mis ideas, tendré la misma libertad, no sacaré los pies del tiesto, ni empezaré ninguna campaña contra nadie, simplemente diré lo que he dicho todos estos años”, ha zanjado.

Carlos Herrera: "Nunca he oído una mala palabra sobre su partido"

Cuando se conocía su expulsión, Carlos Herrera señalaba sobre el socialista que "nunca he oído una mala palabra sobre su partido, sus siglas y sus dirigentes. Siempre ha defendido aquí y en todas partes una visión moderada, integradora de la política, con líneas rojas de exigencia moral. Jamás una palabra fuera de tono o un insulto. Jamás le he escuchado, ni público ni en privado, expresiones de menosprecio a nadie".

"Sí le he escuchado criticar la estrategia de su partido, pero con respeto. Y ninguno de los nuevos jefecillos autócratas del PSOE que han acordado la expulsión le llega ni a la suela de los zapatos", añadía el comunicador.

Más que un "crimen", advertía "es un error porque el PSOE ha decidido bunkerizarse. ¿De qué magnitud debe ser el clamor que llega a Ferraz contra la amnistía para que adopten este tipo de medidas ejemplares?".

"Grandes palabras y muy vacías"

En los últimos días Redondo ha criticado que el PSOE negocie con Junts, "un partido dirigido por una persona que se ha fugado de la justicia, que no se ha sometido a los tribunales españoles y que hace unos años hizo un pronunciamiento canónico" en Cataluña, en referencia a la declaración de independencia del expresidente catalán Carles Puigdemont en octubre de 2017.

Asimismo, ha afeado a la dirección del PSOE que utilice "grandes palabras y muy vacías" para justificar la aprobación de una ley de amnistía que favorezca a los encausados por el 'procés'. "Si se hace será una amnistía por siete votos para conseguir el Gobierno, ni más ni menos. No hay generosidad, no hay grandeza. Hay simplemente un mercadeo", ha dicho.

En este sentido, ha lamentado que pueda compararse esta amnistía a independentistas catalanes con la que se aprobó en la Transición que, según ha explicado, "fue un abrazo entre los españoles" y "los que estuvieron en la cárcel y en el exilio". "Los que habían colaborado con el régimen franquista se abrazaron para mirar el futuro. Esto no tiene nada que ver, esto es un mercadeo que a mí no me gusta y lo diré, porque antes que ser afiliado soy ciudadano", ha afirmado.