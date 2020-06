La defensa de Asens a Trapero: “Debería estar Pérez de los Cobos en el banquillo y no él”

Tras el parón obligado por el coronavirus, hoy lunes se ha reanudado el juicio por el "Procés". Y ha ocurrido lo que muchos ya venían anunciando. La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha rebajado su acusación contra el mayor de los Mossos d'Esquadra, Josep Lluís Trapero, de 11 años de cárcel por rebelión a 10 años por sedición, al tiempo que ha ofrecido como alternativa una multa por desobediencia de 60.000 euros más su inhabilitación, lo que le libraría de la cárcel.

ASENS CREE QUE PÉREZ DE LOS COBOS ES QUIEN TIENE QUE SER JUZGADO

Tras conocerse dicha rebaja en la petición de condena, el presidente del grupo parlamentario de Unidas-Podemos y flamante nuevo miembro de la Ejecutiva de Pablo Iglesias en la formación morada, Jaume Asens, para defender a Trapero a utilizado, de nuevo, la polémica destitución del coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos por parte del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

Asens ha asegurado, a través de su cuenta oficial de Twitter, refiriéndose a Trapero que “su integridad resulta más abrumadora aún desde el último montaje de Pérez de los Cobos. Hoy es él quien debería sentarse en la baqueta de acusados ​​y no Trapero”.

Es reprèn el judici contra Trapero.

Es reprèn el judici contra Trapero.

EL DIPUTADO DE PODEMOS YA PIDIÓ LO MISMO AL SER CESADO EL CORONEL

Unas graves acusaciones contra Pérez de los Cobos, de uno de los miembros del círculo más cercano de Iglesias, que cabe recordar no son las primeras en este mismo sentido, puesto que no habían pasado ni 24 horas desde el cese del coronel cuando en otro tuit, el diputado de Podemos aprovechó la oportunidad, de manera completamente oportunista, para asegurar que “era una exigencia de higiene democrática desde el 1 de octubre de 2017, pero es él quien debería estar a la espera de sentencia, y no Trapero”.

Destituir Pérez de los Cobos era una exigència d’higiene democràtica des del l’#1Oct de 2017, però és ell qui hauria d’estar a l’espera de sentència, i no Trapero.https://t.co/miqbVfHgcB — Jaume Asens (@Jaumeasens) May 25, 2020

Como trasfondo de todo esto, está el hecho de que este coronel de la benemérita fue el responsable del dispositivo policial que coordinó a la Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos d'Esquadra durante el referéndum ilegal independentista del 1 de octubre de 2017, y cuya actuación fue cuestionada desde el primer momento por parte de los partidos independentistas y colectivos afines.

Jaume Asens podía ser hoy en día ministro del actual Gobierno, pues su nombre estuvo sobre la mesa en las negociaciones de Podemos con el PSOE para la formación del actual Ejecutivo de coalición.

