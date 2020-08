El ‘dardo’ de Seguí a Mendizabal tras su ataque a Willy Bárcenas: "El victimismo es una débil estrategia"

La polémica generada a raíz del concierto del grupo ‘Taburete’ celebrado el pasado fin de semana en la localidad malagueña de Marbella no cesa. El origen de la misma fueron unas imágenes que se difundieron por redes sociales en las que los asistentes parecen no respetar la distancia de seguridad interpersonal y no llevar mascarillas, algo que la organización ha negado con otros vídeos en los que señala que “se puede observar como en el concierto de anoche se mantenía la distancia de seguridad estipulada. Las imágenes tomadas desde otras perspectivas pueden llevar a la confusión”.

En otro de los vídeos se escucha gritar: “Ni una puta mascarilla", asegurándose que es el vocalista del grupo, Willy Bárcenas, quien la pronunció. Sea como fuere, los comentarios tanto a favor como en contra de la organización y del propio grupo ‘Taburete’ siguen corriendo por las redes sociales.

Ataque de Mamen Mendizabal a Willy Bárcenas

Esta polémica nos ha dejado algunos rifirrafes bastante curiosos como el protagonizado por la publicista y escritora Cristina Seguí, quien lideró Vox en Valencia en los inicios de la formación presidida por Santiago Abascal, y la periodista Mamen Mendizabal, presentadora del programa ‘Más vale tarde’, de La Sexta.

Esta última, nada más conocer las imágenes del concierto de ‘Taburete’ publicaba un mensaje en su cuenta oficial de Twitter donde señalaba que “Los Bárcenas son unos patriotas. El hijo, negacionista de las mascarillas; el padre, de pagar impuestos”. Un mensaje que poco después ha borrado la periodista y presentadora ante las numerosas críticas que comenzó a recibir el mismo. En su lugar, dejó otro donde sólo se lee: “Los Bárcenas son unos patriotas. Punto”.

El contundente ‘dardo’ de Cristina Seguí a Mamen Mendizabal

Pero las palabras de Mendizabal ya habían sido capturadas por los tuiteros y Seguí no dudó en compartir dicha captura en su perfil oficial de Twitter, enviando de paso un dardo a la periodista, al indicarle: “Pero Mamen Mendizábal, ¿por qué borras?”.

La presentadora de ‘Más vale tarde’, lejos de retractarse de sus palabras, no dudó en devolverle el ‘dardo’ a la publicista y escritora, asegurando que “insisto en la idea para que me sigas mandando trolls. Sigue así, gran trabajo”, con lo que Mendizabal parece acusar a Seguí de ser la culpable de los ataques que, por este asunto, está recibiendo en redes sociales.

Insisto en la idea para que me sigas mandando trolls. Sigue así, gran trabajo. https://t.co/bYkmZXRDpv — Mamen Mendizabal (@mmendizabal1) August 9, 2020

Aunque aquí no ha quedado la cosa en este enfrentamiento tuitero entre Mendizabal y Seguí, pues esta última, lejos de darla por zanjada, ha recuperado un vídeo en el que la periodista, durante una entrevista en el programa ‘El Hormiguero’ realizada antes de la declaración del estado de alarma, llegó a defender ante Pablo Motos extremos como que “la gripe común sigue matando más que este coronavirus” y que “el ministro nos ha dicho hoy que no sirven para nada, así que dejen ustedes de comprar mascarillas”.

Una postura, la que mantenía entonces Mendizabal, cercana a la posición del Gobierno en aquellos meses y totalmente opuesta a sus críticas de ahora a Willy Bárcenas y Taburete.

El victimismo es una débil estrategia para evitar pedir disculpas. Es fácil:

“Lo siento por haberme convertido en una oficialista de partido político y haber renunciado a mi profesión.

Lo siento por haber animado a miles de personas a ir al 8M. Lo siento por mi falta de rigor” https://t.co/VGujV36Agppic.twitter.com/aLZcH8nOg3 — Cristina Seguí (@CristinaSegui_) August 10, 2020

Junto al vídeo, Seguí le ha enviado otro contundente ‘dardo’ a Mendizabal, aseverando que “el victimismo es una débil estrategia para evitar pedir disculpas”. “Es fácil: “Lo siento por haberme convertido en una oficialista de partido político y haber renunciado a mi profesión. Lo siento por haber animado a miles de personas a ir al 8M. Lo siento por mi falta de rigor””, ha espetado Seguí a Mendizabal.

