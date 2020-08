El comentario de Echenique para alejar el foco de Podemos que se vuelve en su contra: “Siete días huido”

La vida política en España vive momentos muy convulsos. La fractura entre izquierda y derecha parece cada vez más insalvable y los pocos puentes que aún existían entre ambas orillas están siendo dinamitados, especialmente por la extrema izquierda, a la cabeza de ella Podemos, que no quiere ni oír hablar de un posible pacto de partidos constitucionalistas, con PSOE y PP a la cabeza, como ya han propuesto desde las filas populares en más de una ocasión.

Y a este cada vez mayor distanciamiento entre izquierda y derecha, hay que sumar los enormes nubarrones que se ciernen, cada día con más fuerza, sobre la formación que encabeza Pablo Iglesias, para más inri, vicepresidente segundo del Gobierno de Pedro Sánchez.

Al famoso ‘caso Dina’, que comenzó siendo, según ellos mismos denunciaron, fruto de las ‘cloacas’ del estado con el que se intentaba acabar con Podemos e Iglesias; hay que sumar ahora, entre otros, la presunta ‘caja B’ del partido morado. De momento, el Tribunal de Cuentas ya ha destapado que la formación que lidera el vicepresidente segundo del Gobierno gastó casi medio millón de euros de una subvención para seguridad, principalmente, en pagar sueldos de trabajadores cuya labor no se encuadra dentro de los conceptos subvencionables, por lo que les ha pedido su devolución.

Pero aquí no quedan sus líos con el dinero, pues el Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención de Blanqueo de Capitales (Sepblac), según destapó este domingo el diario El Mundo, remitió el pasado mes de mayo un "informe de inteligencia financiera" a la Policía Nacional y a la Guardia Civil alertando de los vínculos entre Podemos y la empresa Neurona, que se encargó de la campaña electoral de la formación de Pablo Iglesias en las elecciones del 28 de abril de 2019.

En dicho informe, fechado el pasado 25 de mayo y registrado con el número 4048/2020, se indica que “de los 401.720 euros pagados por Podemos a NEURONA, 308.257 euros se fueron a una cuenta mexicana de la sociedad Creative Advice Interactive Group SA.”, como también ha denunciado públicamente José Manuel Calvente, el abogado que fue coordinador del equipo legal de Podemos. Por este motivo, Calvente se pregunta si “¿Quedó algo para la campaña electoral?”.

Precisamente Calvente es otros de los problemas que le han salido a Podemos en estos últimos meses. Éste fue 'purgado' en 2019 como abogado de Podemos, siendo además denunciado por acoso sexual. Desde entonces, José Manuel Calvente ha defendido su inocencia y ha achacado esta acusación a un montaje para tapar el hecho de que estaba investigando supuestas irregularidades que había descubierto en las cuentas de la formación morada. La anteriormente citada presunta ‘caja B’.

De momento, la denuncia por acoso sexual ha sido archivada hace pocos días, al considerar el titular del Juzgado de Instrucción número 32 de Madrid que no está justificada la perpetración de esos delitos denunciados, es decir, que no existen pruebas que demuestren que sean ciertos los hechos denunciados. En todo esto, se da la circunstancia de que, curiosamente, otra letrada de la formación morada, que es además la abogada de Iglesias, Marta Flor Núñez, fue la denunciante.

Con todos estos frentes que Podemos tiene ahora mismo abierto, muchos de los cuales no tienen visos de acabar muy bien, es normal que las redes sociales hayan estallado contra el portavoz parlamentario de la formación morada, Pablo Echenique, quien ha publicado un mensaje en su cuenta oficial de Twitter en el que sigue insistiendo en poner el foto mediático en el paradero del rey emérito Juan Carlos I, tras conocer el pasado 3 de agosto su decisión de trasladar su residencia fuera de España.

“No sabemos dónde se oculta Juan Carlos I después de siete días huido porque todo el "periodismo de investigación" está leyendo con una lupa bien grande el informe del Tribunal de Cuentas de Podemos para demostrar que nos financia Venezuela, Irán, Corea del Norte y Mordor”, ha señalado Echenique.

Un mensaje que, como comentamos, las redes han contestado de manera clara y mayoritaria, señalando, como este tuitero, que “debes ser de los pocos a los que interesa el paradero del Rey emérito. Al resto nos interesa conocer hasta donde llega la corrupción en PODEMOS”.

A mi me importa un pito donde vaya. Pero qué no le pase nada malo ! Hizo cosas muy buenas para España, yo tampoco olvido eso. Hay mucho sinvergüenza viviendo del cuento con sueldos millonarios, que no se los mercenarios ni pir forro, el no declaró sus comisiones. Punto!