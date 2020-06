El curioso comentario de la abuela de Abascal sobre cómo habla Feijóo

La formación que lidera Santiago Abascal, Vox, presentó ayer en Galicia a sus cabezas de lista de cara a las elecciones gallegas que tendrán lugar justo dentro de un mes, el próximo 12 de julio.

Y para ir calentando motores de cara a estos comicios, la formación verde ha publicado un curioso video que ha llamado: “Conversaciones de Santiago Abascal con su abueliña”. En el mismo, el líder de Vox mantiene una distendida charla con su abuela, de 91 años, de diferentes asuntos, entre ellos, de la lengua gallega.

El primer ‘dardo’ se lo lanza la abueliña cuando Abascal le comenta “que dice Feijóo que los de Vox no tenemos nada que hacer en Galicia, ni nada que ver con Galicia, que no pintamos nada allí”, a lo que ella le responde contundentemente “ese está loco”.

La abueliña, con su acento gallego, asegura que “mis raíces son profundamente gallegas, de la tierra del Sil. De allí, que creo que es ese señor, Feijóo”, al que le dice “que no presuma de gallego, porque tienes que presumir tú más”, en relación a nieto Abascal.

“Que no me diga ese señor (Feijóo) que no somos de aquí, Somos de aquí aunque estemos fuera”, apuntilla la abuela de Abascal, al tiempo que asegura con tan sólo 8 meses llevó a su nieto a Galicia, mostrándose en todo momento tremendamente orgullosa de sus raíces gallegas.

En un momento de la conversación, el presidente de Vox le pregunta por el hecho de que algunos pretendan imponer el gallego como lengua única en la comunidad dejando atrás el castellano, a lo que su abuela le responde de manera contundente que “el español también hay que saberlo hablar”, indicándole que “el gallego vale para aquí como para allí el vasco. El español es mundial”.

Pero el comentario más curioso de este vídeo, que dura seis minutos y medio, es cuando la abueliña asevera firmemente que “el gallego que habla Feijóo ya lo tengo oído, mete más castellano que gallego”.

