El serio aviso de Rosa Díez a Sánchez e Iglesias tras el archivo de la causa del 8-M

El delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco Pardo, sin duda habrá respirado aliviado esta mañana, al menos de momento, tras conocer que la magistrada titular del Juzgado de Instrucción nº 51 de la capital de España ha acordado el sobreseimiento provisional del caso conocido como 8-M.

Tras escuchar este pasado jueves tanto a Franco como a otros 17 testigos más, la magistrada considera que no hay indicios suficientes para determinar una actuación delictiva en los hechos atribuidos al delegado del Gobierno, al que se acusaba de un presunto delito de prevaricación administrativa.

Según el auto, el investigado no tuvo un conocimiento "cierto, objetivo y técnico" del riesgo que para la salud de las personas suponía la realización de manifestaciones y concentraciones, ni “recibió comunicación o instrucción sanitaria sobre este particular y tampoco la recabó de oficio de ninguna autoridad competente en el ámbito sanitario”.

Tras hacerse pública la decisión de la juez del caso, la ex diputada nacional Rosa Díez ha lanzado un serio aviso al presidente Pedro Sánchez y a su vicepresidente Pablo Iglesias, al señalar que “no significa que el Gobierno, no lo conociera”. “Veremos”, ha sentenciado la política vasca.

La juez no ve acreditado que el Delegado del Gobierno, Franco el del PSOE, tuviese un conocimiento "cierto, objetivo y técnico", o sea, supiese, el peligro que se corría al autorizar la concentración. No significa que el Gobierno, no lo conociera. Veremos.