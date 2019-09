La curiosa 'broma' de Rosa Diez con Carmen Calvo para criticar a Ábalos y al fracaso de Sánchez

El secretario de Organización del PSOE , José Luis Ábalos , ha acusado al resto de formaciones políticas de no asumir ninguna responsabilidad para evitar la repetición electoral y ha criticado que se la impongan a su partido: "Da igual que ganes o que pierdas, la responsabilidad es siempre del PSOE".

Poco después de que se conociese que el rey no había propuesto a ningún candidato a la Presidencia, Ábalos se ha referido en declaraciones a los periodistas en el Congreso a la investidura de Mariano Rajoy de 2016, que salió adelante gracias a la "responsabilidad del PSOE pese a perder las elecciones".

En esta ocasión, el PSOE ha sido el ganador de los comicios generales del 28 de abril y aun así "algunos quieren decir que nuevamente es responsabilidad" de esta formación, sobre todo aquellos que "no asumen los resultados electorales".

"Hay que saber ganar y perder", ha recalcado Ábalos, algo que no han hecho, a su juicio, el resto de fuerzas políticas, después de que los socialistas hayan "aguantado incluso cuestiones que desde la seriedad y el respeto no serían admisibles".

El también ministro de Fomento en funciones ha asegurado, no obstante, que tras los últimos sucesos "ha habido claros derrotados" que "todavía no han dado ninguna explicación ni han planteado la responsabilidad que tienen sobre su derrota".

"Quieren ocultar y maquillar esa derrota en base a un ejercicio de irresponsabilidad con el país", ha dicho, en referencia al desenlace que ha tenido la ronda de contactos que han mantenido los representantes políticos con el rey: la inminente repetición de comicios a falta de un acuerdo de gobierno.

Las palabras han sido muy comentadas en las redes sociales. Uno de los comentarios ha sido de la fundadora de UPyD, Rosa Díez , que ha mandado un claro mensaje a Ábalos: "No bonito, no... Es que Sánchez no tiene los votos suficientes para formar Gobierno. No bonito, no... Es que la oposición no tiene la obligación de votar a Sánchez. No bonito, no... Es que los votos del resto de los españoles valen lo mismo que el tuyo.

En el tuit, Díez utiliza la famosa expresión de la vicepresidenta del Gobierno en funciones, Carmen Calvo, que dijo "No bonita, no" a una periodista para explicar el papel de socialismo y del PSOE en la historia del feminismo.