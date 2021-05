¿Cuál será el futuro de Pablo Iglesias tras las elecciones?

El futuro más inmediato de Pablo Iglesias pasa por ser diputado en la Asamblea de Madrid tras las elecciones de este 4-M, en las que ha fracasado en su intento de evitar que Isabel Díaz Ayuso gobierne la Comunidad de Madrid al convertirse en el candidato menos votado. Pese a ello, en este cargo podría desempeñarse hasta 2023, cuando se convocarán de nuevo elecciones a la Presidencia de la Comunidad de Madrid y a la alcaldía de la capital.

A partir de entonces, su vida podría ligarse al "periodismo crítico" para ejercerlo "con más rigurosidad" que algunos, según ha dicho él mismo. "No sonaría mal que hubiera un poco más de pluralidad mediática en España, pero a mí me quedan unos cuantos años en política, y después de esos años pues ya he dicho lo que a mi me gustaría hacer: dar clases de política y retomar las cosas que hacía antes de fundar Podemos, lo que hacía en 'La Tuerka' y en otros programas", ha respondido Iglesias en una entrevista en Onda Madrid.

Según ha revelado ABC en los últimos días, el líder de Podemos lleva varias semanas estudiando su futuro y ya habría contactado con profesionales del sector para pedirles consejo. De hecho, la cebecera ha publicado que Iglesias prepara su adiós a la política negociando con el empresario audiovisual Jaume Roures liderar un proyecto televisivo

EL RELEVO EN PODEMOS

Lo cierto es que el año pasado fue reelegido líder de la formación y no se presentará a otro congreso interno del partido ya que su intención es favorecer el relevo en Podemos, que tendrá que sobrevivir a su hiperliderazgo. Las apuestas sitúan a Yolanda Díaz como su sucesora.

De hecho, el pasado mes de marzo, cuando anunció su candidatura a la Presidencia de la Comunidad de Madrid, Iglesias propuso a la actual ministra de Trabajo como vicepresidenta segunda del Gobierno y como la próxima candidata a las elecciones generales por Unidas Podemos.

"Tenemos que animar y apoyar a Yolanda para que ella, si así lo decide y si así lo quiere la militancia de nuestras organizaciones, sea la candidata de Unidas Podemos en las próximas elecciones generales y la primera mujer presidenta de España", manifestó Iglesias.