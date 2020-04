La crítica independentista de Rufián a Pedro Sánchez al permitir la apertura de los bares

Pedro Sánchez anunciaba este pasado martes en el Palacio de la Moncloa las medidas que el Gobierno de España adoptará para activar el desconfinamiento de todo el país. El presidente del Ejecutivo, en rueda de prensa en el Palacio de la Moncloa, desveló que sobre la mesa del Consejo de Ministros existe un plan dividido en cuatro fases y en el que cada una de ellas tendrá una duración de 15 días. Este nuevo camino hacia la "nueva normalidad" comenzará el próximo martes 4 de mayo y estará vigente hasta el domingo 21 de junio, cuando se completen todas estas etapas.

En este sentido, la comparecencia del presidente del Gobierno dejó varias dudas a la población sobre los pasos hacía esa ansiada "nueva normalidad" a la que quiere llegar el Ejecutivo a finales del próximo mes de junio coincidiendo con el inicio del verano. Pero con el paso de las horas hemos podido ir conociendo más detalles de aquellas cosas que vamos a poder hacer en cada una de estas fases. En este sentido, una de las que ha provocado mayor debate en las redes sociales es aquella que te permite asistir a la terraza de un establecimiento público a tomar algo antes que poder desplazarte a otra casa o localidad para ver a un familiar.

Son varios los puntos que han provocado muchas dudas en la población y eso se ha notado en las redes sociales. Pero también han sido varios los políticos que han utilizado la estrategia del Gobierno de España para reivindicar intereses autonómicos y partidistas. Entre ellos ha destacado el comentario del diputado de ERC, Gabriel Rufián , que ha utilizado esta comparación de las medidas del Ejecutivo Central para pedir al Gobierno de Sánchez mayor competencias para Cataluña.

En las líneas publicadas en su cuenta oficial de Twitter, Rufián ha señalado que la decisión de reactivar la hostelería por parte de Moncloa se debe a una presión ejecutada por la patronal para mejorar la economía de estos negocios, y ha señalado que el principal motivo que hay detrás de realizar esta desescalada desde una perspectiva provincial se produce por el poco interés de Sánchez en dar mayor competencias a las autonomías, en este caso Cataluña.

1) No tiene ningún sentido q la gente pueda ir antes a la terraza de un bar q al pueblo a ver a su madre.



Bueno sí, uno. La presión de la patronal.



2) No tiene ningún sentido q el virus ahora entienda de provincias y no de autonomías.



Bueno sí, uno. No devolver competencias.